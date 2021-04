Zaal 5: Conceptuele tendensen

Kunstenaar Pieter Engels positioneerde zich vanaf de jaren zestig als een entrepeneur voor wie ‘branding’, de merknaam, belangrijker was dan het product. Engels wilde middels zijn kunstpraktijk het marktmechanisme in de kunstwereld blootleggen. In 1969 richtte hij het English Third Institute for research in subcultural brainbuilding (ETI) op. ETI verkocht ideeën in plaats van producten. Een voorbeeld is het Strike Project , waarmee Engels aan minister van Cultuur Marga Klompé voorstelt om als kunstenaar levenslang in staking te gaan in ruil voor 25 miljoen gulden.

Pieter Engels, ‘Strike Project Visualization of an Inactivity Period of Pieter Engels March 1 1971-…..)’ (1971, Stedelijk Museum, Amsterdam)

Lawrence Weiner (1942) staat te boek als een grondlegger van de conceptuele kunst. Zelf neemt hij hier afstand door nadrukkelijk te stellen dat hij een beeldhouwer is. Het gaat hem om de wisselwerking tussen fysieke dingen en de beschouwer. De taal speelt hierbij een belangrijke rol. Volgens Weiner is taal een sculpturaal materiaal en kan een taalconstructie functioneren als sculpturaal object. De zin WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE komt op allerlei manieren terug in zijn oeuvre. Deze versie, met een steen op een tafel, is de vroegste manifestatie ervan.

Lawrence Weiner, ‘WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE’ (1960-1962/1982, sculpturen, Stedelijk Museum Amsterdam)

Fred Sandback, ‘Untitled (no. 48, Three Leaning Planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery)’ (1969, Kunstmuseum, Den Haag)

stanley brouwn geldt als de bekendste Nederlandse vertegenwoordiger van de conceptuele kunst. Zijn werk gaat over de verhouding tussen tijd, ruimte, afstand en richting. Hierbij diende meestal de ervaring en het bereik van het (eigen) lichaam als maatstaf. Zo ontwikkelde hij een maatsysteem dat gebaseerd is op zijn eigen voetstap, met de sb-voet en de sb-stap als maateenheden. Het werk in Den Haag bestaat uit een reeks van vijf blokken van groot naar klein, van een halve tot 1/32 kubieke engelse voet.

Dibbets, Van Elk en Lucassen maakten gezamenlijk dit schilderij met bijbehorend manifest (1968, offset druk), als een ludiek statement tegen de Kunst. De Kunst was op dat moment vooral het theatrale gebaar van de expressionistische schilderkunst. Het manifest, dat in Museumjournaal werd gepubliceerd, roept op „gezellig samen te schilderen. Geheel nieuwe vorm van kunst en erg in trek bij kunstenaars. Stimuleer deze thans populaire vorm van kunst. meer kopen = grotere vraag = grotere produktie = meer kans op iets goeds = etc.” Dit werk, dat voor alle drie de kunstenaars atypisch is, is nog nooit getoond.

Ondanks haar korte carrière (Hesse overleed in 1970 op 34-jarige leeftijd aan een hersentumor) is de artistieke nalatenschap van deze kunstenaar indrukwekkend. Hesse experimenteerde met onconventionele materialen zoals latex, glasvezel en kaasdoek, waarmee zij kwetsbare, sensuele sculpturen maakte die doen denken aan huid en aan lichaamsdelen. De vormen, vaak rol- of zuilvormen en rasterpatronen, zijn vloeibaar en in transparante lagen opgebouwd. De kleine sculptuur Enclosed maakte ooit deel uit van een portfolio van zeven multiples (7 Objects), samengebracht in een kleine houten doos die ook werk van onder meer Bruce Nauman en Keith Sonnier bevatte.

De veelal rastervormige sculpturen van Andre bestaan uit modulaire eenheden van industriële, pre-fab constructiematerialen zoals bielzen, metalen platen en bakstenen. In 1969 was Carl Andre (1935) in Den Haag voor een solotentoonstelling in het Gemeentemuseum. Vlakbij het museum was het Bel Air hotel in aanbouw. Andre nam van de bouwplaats gebogen staafjes van gewapend beton mee, 17 in totaal. De staafjes kunnen door de conservator óf in een bergje op de grond óf in een aaneengesloten lijn worden gelegd.

Een truïsme is een waarheid als een koe. Vanaf de jaren zeventig hing Jenny Holzer (1950) posters met truïsmen op in de straten van Manhattan. Ze gaan over oorlog, voedsel, liefde. In 1982 verscheen er een voor het eerst in elektronische vorm op een gebouw op Times Square in New York, ritmisch voorbijrollend, bedoeld om aandacht van voorbijgangers een paar seconden vast te houden. Het zijn activistische interventies in de openbare ruimte. Holzer beschouwt haar truïsmen als een wake-upcall. Zoals bijvoorbeeld: „Freedom is a luxury not a necessity”

John Baldessari (1931-2020) was een conceptuele kunstenaar van het eerste uur, maar wel een die wars was van dogmatiek. Zijn werk, gekenmerkt door droge humor en een Dada-achtig anarchisme, heeft verwantschap met Pop Art. Baldessari zag het als de taak van de kunstenaar om verwachtingen van mensen onderuit te halen en dingen te verwarren. Daarbij waren voor hem woord en beeld inwisselbaar. Subject Matter is schilderij en tekst ineen. Het is tegelijk het ding of ‘onderwerp’ dat bestudeerd moet worden en een tekst die oproept tot goed kijken naar de dingen om ons heen.

Giovanni Anselmo (1934) wijst ons naar de heuvels, de zee, en verder nog, oltre mare, naar de overkant van de zee. Hij wijst ook naar dingen dichtbij: de muur, de plint. Zijn werk gaat over een oriëntatie in ruimte en tijd, en over het ervaarbaar maken van energieën in de natuur. Een monochrome tekening in grafiet hoog op de muur, een ‘detail’ (‘particolare’) geprojecteerd op de plint, een kompas op een blok graniet en een ruwe bol antraciet wijzen in samenspel van het oosten over driehonderd miljoen jaar naar het westen.

Van alle conceptuele kunstenaars was Ian Wilson (1940-2020) het meest radicaal. Aanvankelijk maakte hij eenvoudige monochrome werken die door anderen konden worden gereproduceerd, zoals een cirkel op de vloer of op de muur, getekend in krijt en potlood. In 1968 verlegde Wilson zijn aandacht naar ‘mondelinge communicatie als kunstvorm’. Gedurende vijftig jaar organiseerde hij discussies over onderwerpen als ‘The Known and the Unknown’ en over ‘The Absolute’. Wilson wilde niet dat deze discussies vastgelegd werden op film of geluidsband. Het enige dat er, behalve de uitnodiging, van over is gebleven is een certificaat dat de discussie heeft plaatsgevonden.

Joëlle Tuerlinkx (1958) maakte naast de Salle Verte ook voorstellen voor een Salle Noire en een Salle Blanche . Hiermee verwijst zij naar de beroemde Salle Blanche (1975) van de conceptuele kunstenaar Marcel Broodthaers . Het werk van Tuerlinckx gaat over het effect van concrete objecten op de omgeving. Bij haar is ieder kunstwerk een reflectie op het bestaan van het werk als kunstwerk. Het oeuvre van Tuerlinckx gaat over het archiveren van kunstwerken, over ordenen, abstraheren en structureren.

De grootsheid van het nietige

Conceptuele kunst is het met zo weinig mogelijk middelen creëren van een zo groot mogelijke reikwijdte voor het kunstwerk. Lang niet iedereen zal het met deze omschrijving eens zijn, er zijn onder conceptuele kunstenaars en theoretici nogal wat puristen. Maar neem Three Leaning Planes (1969) van Fred Sandback. Op de foto is het werk geïnstalleerd in het Kunstmuseum Den Haag in 1999, ter gelegenheid van de heropening van het Berlagegebouw na de restauratie. Met een paar draden acrylgaren ontwricht Sandback de visuele ervaring van de zalen, hij brengt er een nieuwe dimensie in aan. Sandback, die als puber banjo’s en hakkeborden vervaardigde, laat door middel van gespannen snaren de architectuur resoneren.

Vaak zijn conceptuele kunstwerken instabiel en tijdelijk van aard. Dit is geen probleem, integendeel, want het ontstaansproces van een kunstwerk wordt belangrijker geacht dan het eindproduct. Een conceptueel kunstwerk is een reflectie op het handelen van de kunstenaar, zowel artistiek als maatschappelijk, en meestal is het ook een (al dan niet kritische) respons op de plek of de kunstinstelling waar het wordt getoond.

Het kunstwerk bestaat in zijn meest minimale vorm als de formulering van het concept

De kritische reflectie op het maakproces kan ertoe leiden dat de kunstenaar het werk door anderen laat uitvoeren of ervan afziet om het überhaupt te fabriceren. Kort nadat Lawrence Weiner de sculptuur WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE (1963) gemaakt had, publiceerde hij een beroemd geworden statement, dat sindsdien elke tentoonstelling van zijn werk begeleidt: „1. The artist may construct the work 2. The work may be fabricated 3. The work need not be built.” Het is aan de eigenaar (museum, verzamelaar) van het werk om te beslissen wat hij of zij doet: het werk als concept bewaren of het daadwerkelijk construeren. Voor Weiner is dit gelijkwaardig. Het kunstwerk bestaat in zijn meest minimale vorm als de formulering van het concept.

Hand van de maker

Conceptuele kunst kan de meest uiteenlopende vormen aannemen, van een performance tot een velletje getypte tekst. Ook al wordt in dit soort kunst de betekenis van de uniekheid van het kunstobject en van de persoonlijke signatuur van de kunstenaar in twijfel getrokken, toch blijven de herkenbaarheid van de ‘hand’ van de maker en daarmee de verhandelbaarheid van het ‘product’ over het algemeen leidend in de kunstenaarspraktijk. Voor het werk van Weiner geldt dat zijn formulering van een concept vormgegeven moet zijn in het door hemzelf ontworpen lettertype.

Ook Ian Wilson, die gesprekken over filosofische onderwerpen als het ‘performatieve kunstwerk’ organiseerde, was zeer precies in de organisatie en vormgeving ervan, van de gedrukte uitnodiging om deel te nemen tot de exacte plaatsing van stoelen. Het schilderij Sea and Beach met een bijbehorend manifest, gezamenlijk gemaakt door Dibbets, Van Elk en Lucassen, ironiseert deze exclusiviteit van het kunstwerk. Maar ook deze kunstenaars hebben signatuur en auteursrecht, en het impliciete idee van authenticiteit, allerminst vaarwel gezegd.

Rekkelijken en preciezen

Als kunststroming is conceptuele kunst moeilijk af te bakenen. Zo bevindt zich het werk van Carl Andre, die naast geometrische sculpturen ook typemachine-gedichten maakt, in het gebied tussen conceptuele kunst en minimal art. Vanaf de jaren zestig zijn er allerlei tendensen in de beeldende kunst aan te wijzen die verwant zijn aan conceptuele kunst maar er strikt genomen niet toe gerekend kunnen worden, zoals Zero, Minimal Art, Fluxus en het werk van Arte Povera-kunstenaars als Giovanni Anselmo. Terwijl de preciezen onder de kunsttheoretici de conceptuele kunst het liefst zouden willen beperken tot het werk van een klein aantal (mannelijke, Amerikaanse) kunstenaars die aantraden in de jaren zestig, vinden de rekkelijken dat het conceptuele gedachtegoed, in allerlei verschillende uitdrukkingsvormen, niet meer weg te denken is uit de hedendaagse kunst.

In Nederland bezitten het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbemuseum belangrijke verzamelingen conceptuele kunst. In andere musea zijn wel veel aan conceptuele kunst verwante werken in de depots te vinden. Het kan gebeuren dat die weinig worden getoond omdat een geschikte context ontbreekt. Zo is het Kunstmuseum Den Haag vooral bekend om zijn Mondriaancollectie en de verzameling toegepaste kunst. Maar dit museum heeft een roemrijke geschiedenis op het gebied van kunst die aan de conceptuele kunst verwant is en het liep in de jaren zestig en zeventig internationaal gezien voorop in de ontwikkelingen. Hier vond bijvoorbeeld in 1968 de eerste museale tentoonstelling in Europa plaats van Amerikaanse Minimal Art, met werk van onder anderen Andre, Sol LeWitt en Donald Judd. Dit was te danken aan de bevlogenheid van conservator Enno Develing (1933-1999), die ook een reeks baanbrekende solotentoonstellingen van onder anderen Judd, Andre en Dan Flavin organiseerde. Hiermee was het museum zijn tijd ver vooruit.

Ook op andere manieren was toendertijd het beleid van het Haags Gemeentemuseum (zoals het toen nog heette) revolutionair. In 1964 maakte de jonge conservator Wim Beeren, de latere directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, hier een overzichtstentoonstelling van de Duitse Zerogroep en de Nederlandse Nulgroep, én een grote tentoonstelling van de Nieuwe Realisten, onder wie Wim T. Schippers, Andy Warhol en Yves Klein.

Draden met de juiste lengte

Als een stille getuige van deze roemrijke geschiedenis ligt in een hoekje van het depot van het Kunstmuseum Den Haag een klein doosje met een geel bolletje garen, een Repair Kit voor een werk van Sandback. Wanneer het museum een werk van Sandback uit de collectie wil laten zien, dan berekent de conservator hoe de verhoudingen van dat werk tot een bepaalde ruimte zijn en dan wordt vanuit Amerika door de estate van Sandback een pakje met draden met de juiste lengte opgestuurd.

Ook ligt hier, verweesd, de prachtige kleine sculptuur Enclosed van Eva Hesse. Hoe klein ook, heeft het alle kenmerken van het werk waaraan Hesse haar grote reputatie ontleent: de paradoxale combinatie van sensualiteit en aanraakbaarheid aan de ene kant en de abstractie en rationaliteit van een eenvoudige handeling (oprollen) aan de andere kant. Het laat, net als de beste voorbeelden van conceptuele en aanverwante kunst, zien hoe groots iets heel nietigs kan zijn.

Janneke Wesseling is kunsthistoricus en medewerker beeldende kunst bij NRC. Zij promoveerde op een proefschrift over receptie esthetica en het kijken naar kunst, gepubliceerd als The Perfect Spectator (Amsterdam, Valiz, 2016). Zij is hoogleraar in de praktijk en theorie van het onderzoek in de beeldende kunst, Universiteit Leiden.