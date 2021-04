Tijdelijk geen waarschuwingen via CoronaMelder om privacy-kwestie

Tijdelijk geen waarschuwingen via CoronaMelder wegens privacyprobleem

De app CoronaMelder geeft sinds woensdag voor 48 uur geen waarschuwingen meer wanneer gebruikers in de buurt zijn geweest van een persoon die is besmet met het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten naar aanleiding van zorgen over privacy met de app op Android-telefoons.

De stopzetting heeft te maken met de onveilige opslag van codes van CoronaMelder op Android-telefoons - een probleem dat volgens Google woensdag is verholpen. Tijdens de stopzetting wordt onderzocht of de kwestie inderdaad is opgelost.

CoronaMelder maakt gebruik van het Google Apple Exposure Notification (GAEN) framework om ontmoetingen te detecteren, door middel van willekeurige codes die worden uitgewisseld wanneer twee telefoons dicht bij elkaar zijn. Zo kan worden vastgesteld of een gebruiker in contact is geweest met iemand die naderhand besmet bleek.

Om privacy te waarborgen mogen deze codes echter niet toegankelijk zijn voor derden. Op telefoons met het besturingssysteem Android van Google was het echter wel mogelijk voor derden om ze te verzamelen en in te zien. Nederland is op 22 april op de hoogte gebracht van dat probleem via het Europese eHealth Netwerk.

„De privacy van gebruikers staat altijd voorop”, aldus de Jonge. „Hoewel de oplossing van het probleem bij Google ligt, kan ik wel de gevolgen beperken. Daarom nemen we dit besluit.”

Als het probleem inderdaad opgelost blijkt, ontvangen gebruikers van CoronaMelder weer meldingen. Waarschuwingen worden dan alsnog verstuurd. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt op de hoogte gehouden van de situatie.