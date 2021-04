Coronamaatregelen versoepeld, avondklok afgeschaft

Feestjes, drukte, onrust en arrestaties tijdens Koningsdag

Op meerdere plekken in het land maakten handhavers in de avond van en nacht na Koningsdag een einde aan feestjes, met op sommige plekken onrust en arrestaties tot gevolg. Bij de beëindiging van een feest in het bos bij het Friese Oudemirdum, waar ook brand zou zijn gesticht, werden zeven mensen opgepakt. Meerdere politieauto’s werden vernield en een agent raakte gewond, zo heeft de politie bekendgemaakt.

Ook in de grote steden was het onrustig. Zo maakte de politie in Rotterdam een einde aan een huisfeest met zo’n honderd mensen. Daarbij werden twee mensen opgepakt, meldt de lokale omroep RTV Rijnmond. In Amsterdam moest de mobiele eenheid (ME) op meerdere plekken optreden wegens drukte en ongeregeldheden. Daar werden gedurende de dag zeker vijftig mensen opgepakt, van wie negen voor openlijke geweldpleging. Ook in Breda moest de ME ingrijpen. Zeker twee mensen werden daar opgepakt. In steden als Arnhem en Haarlem was het overdag ook druk op straat.