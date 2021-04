‘Chinese bevolking krimpt voor het eerst sinds eind jaren 50’

De Chinese bevolking is voor het eerst sinds de hongersnood eind jaren vijftig niet gegroeid maar gekrompen, ondanks de verruimde gezinsplanning sinds 2015. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde, landelijke volkstelling die The Financial Times in handen heeft. In 2019 had China meer dan 1,4 miljard inwoners, in 2020 daalde dit aantal naar onder de 1,4 miljard. De volkstelling wordt eens in de tien jaar gepubliceerd.

Het aantal pasgeboren kinderen daalde in 2020 met 15 procent, aldus The Financial Times. Een rapport van de Centrale bank van de Republiek China waarschuwt dat de gezinsplanning die de Chinese regering aanhoudt volledig losgelaten moet worden, omdat verschillende scenario’s laten zien dat de bevolking anders met 32 miljoen kan afnemen tussen nu en 2050.

Tot 2015 gold de eenkindpolitiek in China, daarna werd het gezinnen toegestaan twee kinderen te krijgen. Toch ligt het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld in China krijgt mogelijk op minder dan 1,5, meldt de centrale bank. De officiële schatting van de regering ligt op 1,8 kind per vrouw. Volgens de centrale bank overschat de regering meestal het aantal kinderen dat geboren wordt in het land.

Sinds de hongersnood eind jaren vijftig is de bevolking van China nog nooit gedaald. In een campagne van de Communistische Partij pleitte Mao Zedong tussen 1958 en 1961 voor een snelle transformatie naar een industriële maatschappij. Dit economische beleid, waarbij de bevolking vooral staal moest maken en voedsel geëxporteerd of opgepot werd, stierven tientallen miljoenen mensen, al is dit nooit volledig erkend door de Chinese regering. Eind jaren vijftig lieten de officiële cijfers van de regering een daling van 13 miljoen mensen zien, maar volgens wetenschappers is dit een zware onderschatting.