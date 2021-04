Britse toezichthouder onderzoekt financiering woningrenovatie Johnson

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben een officieel onderzoek geopend naar de financiering van een woningrenovatie van de Britse premier Boris Johnson. De kiescommissie, die verantwoordelijk is voor politieke en electorale financiën, stelt woensdag dat er „redelijke gronden zijn om te vermoeden dat er een of meerdere overtredingen zijn begaan”, aldus de BBC. Mocht dit inderdaad uit het onderzoek blijken, dan kan de commissie de premier een boete opleggen of de zaak doorverwijzen naar de politie.

Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds hebben onlangs hun privéwoning, het appartement boven Downing Street 11, een opknapbeurt gegeven. Britse media speculeerden de afgelopen weken over de wijze waarop die renovatie is gefinancierd, die maar liefst 200.000 pond zou hebben gekost. Dit terwijl de premier jaarlijks ‘slechts’ 30.000 pond ontvangt voor het onderhoud van zijn appartement. Volgens Johnsons voormalige adviseur Dominic Cummings, met wie hij al langer een vete heeft, wilde de premier politieke donoren „in het geheim” laten betalen voor de renovatie, iets dat Cummings „onethisch”, „dwaas” en „mogelijk onwettig” noemde.

De Britse minister van Staat Lord True heeft de aantijgingen van Cummings vorige week weersproken. Hij stelde dat alle kosten voor de renovatie door de premier persoonlijk zijn betaald. Ook Johnson zelf stelde eerder dat hij zich aan de regels had gehouden. Mocht hij wél politieke donaties voor zijn woning hebben gebruikt, dan had hij dit gegeven openbaar moeten maken om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Oppositiepartij Labour eist dan ook dat de premier alle uitgaven voor de renovatie onthult, evenals de manier waarop deze zijn betaald.

In opspraak

Johnson raakte de afgelopen dagen niet alleen in opspraak vanwege de financiering voor zijn woning. Britse media meldden zondag dat hij in oktober in een opwelling zou hebben gezegd dat „de lijken zich nog eerder bij duizenden zouden opstapelen” dan dat hij een nieuwe lockdown zou instellen, iets dat hij zelf ontkent te hebben gezegd.

Daarnaast onthulde de BBC afgelopen week een WhatsApp-gesprek tussen de Britse premier en de zakenman Sir James Dyson. In ruil voor beademingsapparatuur verzocht de ondernemer Johnson om hulp bij een belastingkwestie, waarop de premier antwoordde dat hij „het morgen zal regelen”. Stofzuigermagnaat Dyson leverde uiteindelijk overigens geen apparatuur aan de regering.

