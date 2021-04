Bij de turnbond KNGU kan niemand het duistere verleden nu nog ontkennen

Ze hebben de grootste drempels moeten nemen om hun pijn en verdriet met anderen te delen, maar waarschijnlijk was het niet voor niets. Oud-topturnsters zullen zich gehoord voelen nu het 413 pagina’s tellende rapport Ongelijke Leggers de turnwereld een spiegel voorhoudt waarvan geen bestuurder of trainer het hoofd nog kan afwenden.

Of zoals bondsvoorzitter Monique Kempff het woensdag bij de presentatie van het rapport samenvatte: „Niemand kan het duistere verleden van onze gymsport nog ontkennen.”

Het rapport, waarin een schadefonds voor getroffen turnsters een van de opmerkelijke aanbevelingen is, werd door Kempff een „bijbel voor de toekomst” genoemd. Een toekomst waarin sporters niét worden blootgesteld aan belediging, intimidatie, chantage, controledrang, isolatie, dwang, vernedering en al die andere omgangsvormen die in het onderzoek naar voren komen – zo diep ingesleten dat sporters, net als hun coaches, decennia lang hebben geloofd dat dit de weg naar succes was.

Tegenargumenten dat dit vroeger normaler is dan nu, veegde onderzoeker Marjan Olfers bij de persconferentie van tafel. „‘Vroeger sloegen we onze kinderen toch ook?’, hoorde ik dan. Nee, dat is sinds de jaren zestig al niet normaal meer. Angst hoort niet bij topsport. Nu niet en toen niet. Nooit.”

Geen afrekening

Hoogleraar sport en recht Olfers verrichtte met Anton van Wijk het onderzoek in opdracht van de turnbond KNGU, naar aanleiding van de misstanden die vorig jaar via de media aan het licht kwamen. Het rapport is desondanks geen afrekening met misdragende turncoaches uit het verleden. Het is zeer genuanceerd en ontrafelt aan de hand van literatuuronderzoek, vragenlijsten en 179 interviews een misvormde sportcultuur, die met name bij ex-turnsters diepe sporen heeft achtergelaten: depressies, zelfmoordgedachten, prikkelbaarheid. Sommigen zijn niet in staat om te werken, en/of (liefdes-)relaties of vertrouwensbanden aan te gaan.

Twee derde van voormalige turners heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit het onderzoek, zoals vernedering, het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies en soms ook fysiek geweld. Van de nu nog actieve volwassen sporters zei de helft het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met wangedrag. Onder minderjarigen ligt dat op 30 procent. Daarbij geldt dat wangedrag in de topsport – nationaal en internationaal niveau – vijf keer zo vaak voorkomt als bij recreatieve, regionale sporters.

Dat ex-turners heftigere ervaringen hebben, kan volgens de onderzoekers meerdere redenen hebben. Zij vermoeden dat de omgang met sporters vanaf 2007, het jaar van een kritisch onderzoek bij de bond, is verbeterd. Tegelijkertijd is er onder voormalige sporters een hogere meldingsbereidheid. Zij hebben meer afstand genomen van de turnsport en hebben inmiddels beter kunnen inzien wat voor gevolgen hun carrière heeft gehad.

Doortrainen met blessures

Bij de huidige generatie speelt eerder een ander probleem: doortrainen met blessures. Onderzoeker Van Wijk: „Je denkt: hoe kun je ooit nog de turnzaal in met gebroken middenvoetsbeentjes of verschoven nekwervels? Toch doen ze het.”

Uit het rapport blijkt waarom: turnsters hebben nooit beter geweten. Daarbij gold dat hoe beter trainers zelf gepresteerd hebben, hoe sneller hun gedrag werd genormaliseerd, onder het mom dat zij over kennis beschikken die de sporter zich eigen wil maken. Ook ouders dachten dat het erbij hoorde, voor zover zij écht wisten wat zich afspeelde achter de soms met lamellen bedekte ramen van de gymzaal.

Het verdriet van ex-turnster Joy Goedkoop en vader Jaap: ‘Waar blijft de nazorg voor ons?’

Nieuw waren deze conclusies niet voor de KNGU. Integendeel, maar ondanks alle eerdere alarmerende onderzoeken werden er weinig of geen doeltreffende maatregelen genomen. „Signalen zijn te lang genegeerd”, aldus bondsvoorzitter Kempff. „Daarmee deed de KNGU oud-sporters tekort. Misstanden werden verschillende malen aangekaart, maar onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien.”

Financiële compensatie

De KNGU beloofde alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Een daarvan betreft financiële compensatie. Meerdere (ex-)turnsters hebben in de loop der jaren hoge kosten gemaakt voor medische behandelingen. De onderzoekers schrijven: „Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan. Naar analogie van bijvoorbeeld het onderzoek naar de meisjes van de Goede Herder (een private instelling).”

De meisjes van de Goede Herder, slachtoffer van kinderdwangarbeid bij een rooms-katholieke instelling, kregen ieder vijfduizend euro schadevergoeding. Wanneer eenzelfde regeling wordt toegepast in het turndossier, kan de totale schadesom oplopen tot een bedrag met zes nullen; de KNGU ontving het afgelopen jaar zeker tweehonderd meldingen. Met dit rapport op tafel en de woensdag uitgesproken erkenning voor slachtoffers zal voor nieuwe melders de drempel lager zijn. Hier ligt een taak voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangezien de turnbond onvoldoende financiële middelen beschikt om deze bedragen uit te keren. Onderzoeker Marjan Olfers: „Veel sporters zijn verdwaald geraakt in de zorg. Er is een enorme behoefte aan langdurige, specialistische zorg.”

Andere aanbevelingen in het rapport zijn onder meer initiatieven voor lotgenotencontact, herstelbemiddeling en goede nazorg. Maar ook het voorkomen van dubbelrollen in de sport (een trainer die ook bestuurslid is) en het toepassen van een ‘meer-ogen-principe’, om te voorkomen dat een trainer kan doen en laten wat hij wil, zonder gecorrigeerd te worden. Eerder greep de KNGU al in bij het nationale team, door onder anderen de van wangedrag beschuldigde coach Vincent Wevers niet mee te nemen naar de Olympische Spelen van Tokio, komende zomer.

Leeftijdsgrens omhoog

De onderzoekers dringen er ook op aan dat de KNGU zich in het internationale circuit hard maakt voor het ophogen van de leeftijdsgrens naar achttien jaar bij internationale wedstrijden. En ze schrijven: „Heroverweeg de financiering door middel van prestaties. Verken ook andere prestatie-indicatoren zodat de druk op prestaties een gezond klimaat niet overvleugelen.” Waarbij ook de coaches het recht moeten krijgen om zich pedagogisch te scholen, iets dat er volgens het rapport dikwijls aan schort bij hun laagbetaalde banen in de turnhal.

Misschien wel het hardst zijn Olfers en Van Wijk voor het Instituut Sportrechtspraak. Dit tuchtorgaan voor de sport, waar sinds 1999 gemiddeld één turnzaak per jaar is behandeld, zou opereren als een bureaucratische, tandeloze tijger. „Er zijn veel klachten over”, aldus onderzoeker Van Wijk. „Melders weten hun rechten niet, wat hun rol in het proces is, wat er in verslagen komt te staan, wat er precies mee gebeurt en realiseren zich niet dat hun verslagen integraal bij de beklaagden terecht komt. De beklaagden zeggen weer dat zij niet weten wat hun rechtspositie is.”

Na weifelende optredens vorig jaar, is nu ook bij de KNGU de ernst van de zaak doorgedrongen. De toespraken van woensdag klonken als een grote mea culpa. Bondsvoorzitter Kempff: „Namens de KNGU zeg ik sorry, en bied ik jullie onze excuses aan.” KNGU-directeur Marieke van der Plas: „Wij willen er alles aan doen om het beschadigde vertrouwen te herstellen.”