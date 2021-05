Bedrieglijk Italiaans minimalisme bij Napolitaanse pizza’s

Napolitaanse pizza’s zijn niet minder dan een wonder van de schepping. De verhalen erover zijn zo lyrisch dat je vreest dat ze alleen nog maar tegen kunnen vallen als je in de stad bent en plaatsneemt aan een wankel tafeltje. Dat doen ze allerminst. Ze bestaan uit het luchtigste deeg vol smaak en de beste ingrediënten: rokerige, vers gegrilde paprika’s, verbluffend zoete tomaten, mozzarella zo zacht dat ie vloeibaar is. Napolitaanse pizza’s ogen wat sober door het weinige beleg, maar het minimalisme is bedrieglijk, want de pizza’s zijn perfect gedoseerd met precies de juiste hoeveelheid ingrediënten en zorgvuldig gecomponeerde smaken en kleuren. In de fier uitgedragen eenvoud van de pizza schuilt juist de kracht.

Lees meer in Het Blad van mei 2021

Dat zie je ook in de stad, vooral in het oude deel van Napels. De smalle straatjes in het oude centrum zijn een parallel universum op zich, waar een ander ritme dan in de drukke winkelstraten de dag bepaalt, de vele lijnen met zorgeloos geëtaleerde was het decor vormen en de kleine appartementen met het gerinkel van glazen, gepruttel van koffie die kookt en het kabaal van een stofzuiger de achtergrondmuziek. Die appartementen zijn, met de uitdagend wijd opengesperde ramen, fascinerende kijkdozen waar je ongegeneerd je hoofd door het raam zou willen stoppen om ademloos de compacte interieurs te bekijken. Maar de bewoners slaan zonder pardon het raam dicht als ze dat in de gaten krijgen, terecht, en dus blijft het bij vluchtige blikken om de magie van het moment niet te verstoren.

De stad ligt aan zee, niet ver van de beeldschone Amalfi-kust waar de rijken hun zomervakanties doorbrengen in onbetaalbare hotels op kliffen en peperdure jachten en de citroenen zo verschrikkelijk lekker zijn, bijna zoet zelfs, dat ze een toeristische attractie op zich zijn. Maar Napels is Napels. De stad laat zich niet veranderen door hordes toeristen en rijke uitslovers.

Dat voel je misschien wel het beste bij Caffè Gambrinus waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan dankzij het ouderwetse interieur met houten stoelen met fluweelrode zitting en oude kunst aan de muur. Afhankelijk van waar je zit, kijk je uit op het koninklijk paleis of de drukte van de stad. Oscar Wilde en Jean Paul Sartre kwamen er en naar verluidt slaat geen Italiaanse president het caffè over. Napolitanen drinken er hun espresso, bestellen een sfogliattelle ( bladerdeeg in de vorm van een schelp, gevuld met ricotta) of babà (een van oorsprong Frans cake’je met rum, dat in Napels erg populair is) en toeristen, zoals wij, vergapen zich aan het enorme aanbod aan huisgemaakte patisserie om zich er vervolgens ongans aan te eten.

Van het heerlijke eten kregen we geen genoeg, van Napels evenmin. De stad verleidt met haar eigenzinnige charme. Ze is getekend door de tijd en verval, maar draagt haar lot met trots. Ze lijkt haar wat anarchistische, eigenwijze karakter te koesteren en als erfgoed te bewaken.

Napolitaanse pizza fritte

Napolitaanse pizza fritte van Anna, een Napolitaanse manicure die nu al een paar jaar in Amsterdam woont. Door corona kan ze nu niet op familiebezoek. Als het gemis te erg is, maakt ze deze pizza fritte, die haar moeder altijd voor haar maakte, als troosteten. Ingrediënten 1/2 kg bloem (type 00) 1 tl suiker 10 g verse gist 25 ml milde olijfolie 3 dl lauwwarm water 10 g zout Olie om te frituren Bereiding Meng bloem, suiker, gist en olijfolie met de hand of in een keukenapparaat. Voeg beetje bij beetje het water en zout toe en kneed lekker door tot een soepel deeg. Niet te lang, anders krijg je geen luchtige pizza. Bestrijk een kom lichtjes met wat olie. Vorm een mooie bol van het deeg en laat afgedekt onder plasticfolie en een kleedje circa 2 uur op een tochtvrije plek rijzen. Verdeel het deeg in ca. 20 kleine mooie bolletjes en laat ze op een met wat semolina of bloem bestoven plank of schaal nog een uurtje rijzen. Duw de deegbolletjes plat met je hand. Verhit de olie tot 170 °C en frituur daarin de pizza’s (2-3 tegelijk) kort aan elke kant goudbruin. Beleg de goudbruine pizza fritte naar smaak met je favoriete tomatensaus of pesto en rasp er nog wat parmezaanse of pecorino kaas over, of verkruimel wat mozzarella. Wat oregano of basilicum en klaar… simpel is het lekkerst.

