Arlene Foster kondigt vertrek aan als regeringsleider Noord-Ierland

De Noord-Ierse politiek leider Arlene Foster heeft woensdag haar terugtreden aangekondigd, zowel als eerste minister van Noord-Ierland en als leider van de Democratic Unionist Party (DUP). Foster liet weten op 28 mei te stoppen als DUP-leider en eind juni als eerste minister van Noord-Ierland. Met haar opstappen zegt Foster dat er nu leiderschapsverkiezingen kunnen komen in de partij.

De afgelopen tijd was er groeiende onrust binnen de Brits-gezinde DUP, en ging het veel over de positie van Foster. Volgens de BBC zou een twintigtal hooggeplaatste DUP-volksvertegenwoordigers met een vertrouwensstemming tegen Foster hebben gedreigd in het Noord-Ierse parlement.

Er is veel onvrede binnen de DUP over de ingevoerde heffingen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die zijn ingevoerd als gevolg van de Brexit. Foster wordt verweten dat zij haar handtekening zette onder het handelsakkoord dat premier Boris Johnson met de EU sloot. Om geen harde grens over het Ierse eiland te laten lopen, is besloten dat er de facto een grens door de Ierse zee loopt. Door dit zogenaamde Northern Ireland Protocol vrezen de Noord-Ierse Unionisten dat de banden met Groot-Brittannië worden verzwakt. Bovendien worden Britse producten daardoor duurder voor Noord-Ieren, die zich door Londen in de steek gelaten voelen.

Daarnaast vervreemdde Foster zich van een groot deel van de conservatieve katholieke achterban door haar progressieve standpunten in sociale kwesties als abortus en homoseksualiteit. In tegenstelling tot een aantal partijgenoten stemde Foster niet tegen een wet die homogenezing wilde verbieden.

Glazen plafond

Eind 2015 werd Foster als eerste vrouw ooit verkozen als leider van de DUP, de als zeer conservatief bekendstaande partij die door de protestantse dominee Ian Paisley is opricht. In de toespraak waarin Foster haar aftreden aankondigde, benadrukte ze meermaals het belang van vrouwelijk politiek leiderschap. „Met mijn verkiezing tot leider van de Democratic Unionist Party werd een glazen plafond doorbroken en ik ben blij dat ik andere vrouwen heb geïnspireerd om in de politiek te gaan”, aldus Foster. „Ik ken de vrouwonvriendelijke kritiek waarmee vrouwen te maken hebben in de politiek - en helaas in alle delen van het openbare leven.”