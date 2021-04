Aan de bak

Elk jaar zo’n Koningsdag als gisteren – ik zou ervoor tekenen. Een mild lentezonnetje, geen vrijmarkt, minder muziek en niet té veel mensen op de been. In Amsterdam was het druk, te druk zelfs met het oog op de coronacrisis, maar er waren geen kolkende mensenmassa’s, zoals vroeger, die bruggen en grachten volledig blokkeerden. Wel werden hier en daar de coronamaatregelen genegeerd, zoals in de Jordaan waar bij café De Blaffende Vis honderden mensen te dicht op elkaar stonden. Met zulke taferelen kun je het virus geen groter plezier doen.

De bezoekersstroom kwam pas goed op gang na de tv-uitzending met het koninklijke gezin op de High Tech Campus in Eindhoven. Een memorabele uitzending omdat het Oranje-gezin in het volle licht van de openbaarheid nogal op zichzelf werd teruggeworpen. Interactie met normale burgers was vrijwel onmogelijk, ze werden gedwongen wat meer uit hun koninklijke schulp te kruipen.

Dat lukte redelijk, al is de begrijpelijke krampachtigheid nooit ver weg. Onder elke daad en achter elk woord schuilt de vrees voor een blunder die nog jaren kan naklinken. Als dat nog steeds te merken valt bij Willem-Alexander en Máxima, hoe moeilijk moet het dan niet nu al zijn voor hun drie dochters? Die sloegen zich dapper door het zogeheten ‘persgesprek’, maar het ongemak droop er vanaf. Je zult maar onder de achttien zijn en ten overstaan van een miljoenenpubliek moeten uitleggen wat je met je toekomst wil.

Te hopen valt dat ze aan het begin van de uitzending niet het gesprek tussen de tv-presentatrice en een verslaggever van de NOS hebben gehoord. Dat ging onder meer over de verslechterde rapportcijfers van het koninklijke gezin, zoals vastgesteld door het bureau Ipsos in opdracht van de NOS.

Vorig jaar vond nog 70 procent van de ondervraagde personen de koning meelevend en betrokken, nu was dat nog maar de helft. Koningin Máxima is gedaald van 83 naar 68 procent. Bovendien waren beiden te weinig zichtbaar tijdens de coronacrisis en wordt de toelage van 1,6 miljoen euro straks voor prinses Amalia te hoog bevonden. De steun voor de monarchie nam af van bijna 75 procent in 2020 tot 58 procent nu.

Kortom, „ze moeten nu aan de bak”, aldus de verslaggever van de NOS, toen de eigenlijke uitzending van de festiviteiten nog moest beginnen.

Je zou het kunnen vergelijken met de hoofdredactie van NRC, die op de voorpagina van de krant van vandaag met de volgende mededeling komt: „Op de Achterpagina vindt u weer eens de column van Frits Abrahams. Vorig jaar vond nog 80 procent van de lezers het een puike column, maar dat percentage is inmiddels gedaald naar 49 procent. Ze vinden hem lang niet meer zo meelevend en betrokken als vroeger. Bovendien zeurt hij te veel over zijn vrouw en zijn kat. De geënquêteerden wisten niet wat zijn honorarium is, maar ze vermoedden dat het te hoog is. Als Abrahams deze cijfers wil verbeteren, zal hij vandaag stevig aan de bak moeten.”

Ik stel me voor hoe de koning en zijn eega ’s avonds na thuiskomst van zo’n uitputtende dag nog even bij een wijntje de video willen bekijken van hun optreden in Eindhoven. De koning hoort die verslaggever, zet schielijk de tv uit en zegt tegen zijn vrouw: „We gaan naar Griekenland. En we keren nooit meer terug naar dat kutland.”