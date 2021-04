Waarom zijn er nog altijd niet evenveel topvrouwen als topmannen?

Verplicht meer vrouwen aan de top. Al jaren is het een hot topic in Nederland en daarbuiten. Afspraken, streefcijfers, een wettelijk quotum; allemaal manieren om dat doel te bereiken. Maar wat blijkt? We weten eigenlijk nauwelijks hoe weinig vrouwen er aan de top van het bedrijfsleven werken. NRC werkte aan een database, want meten is weten. Hoe krijg je een meer diverse top van het bedrijfsleven? Is het een kwestie van tijd, of heb je daar wettelijke dwang voor nodig? En hoe verover je als vrouw wel een plek aan tafel van de raad van commissarissen?