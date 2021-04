Verliezen bij grote zakenbanken lopen op door het omvallen van Archegos

Vermoedelijk had Ralph Hamers het bij de presentatie van de kwartaalcijfers van UBS dinsdag liever niet over missers in het risicomanagement van zijn bank gehad. De Nederlandse topman van de grootste bank van Zwitserland sprak uitgebreid over dat waarvoor hij was aangenomen: de bank digitaler maken, zo berichten persbureaus.

Maar Hamers, die eind vorig jaar de overstap maakte van ING in Amsterdam naar UBS in Zürich, had ook slecht nieuws te melden. Het verlies bij UBS door het recente debacle rond Archegos, het omgevallen fonds van de miljardair Bill Hwang, valt hoger uit dan analisten hadden verwacht: 774 miljoen dollar (640 miljoen euro). „We zijn allemaal duidelijk teleurgesteld en we nemen dit heel serieus”, zei Hamers volgens persbureaus. Het aandeel UBS daalde dinsdagochtend 3 procent en sloot 2 procent lager.

Op dezelfde dag meldde de grote Japanse zakenbank Nomura een nog groter verlies door de Archegos-affaire: 2,3 miljard dollar. In totaal zijn grote banken voor meer dan 10 miljard dollar in het schip gegaan door het omvallen van het fonds van Hwang, zo berekende zakenkrant The Wall Street Journal. Eerder meldde Credit Suisse, na UBS de tweede bank van Zwitserland, een strop van 5,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Morgan Stanley verloor 1 miljard dollar.

Archegos Capital Management was het ‘familiefonds’ van de Amerikaans-Koreaanse miljardair Hwang. Het ging bankroet op 26 maart, nadat het niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen aan banken als UBS en Nomura, waarmee Archegos transacties verrichtte. Een ‘familiefonds’ belegt met familiegeld en valt daardoor buiten het oog van toezichthouders. Het fonds van Hwang betaalde vaste bedragen in ruil voor het rendement op aandelenpakketten. Archegos bezat de aandelen zelf niet. Het moest de zakenbanken wel betalen bij verlies op de aandelen. Toen verlies optrad en toen Hwang geen geld opzij bleek te kunnen zetten – een margin call – begonnen de zakenbanken de aandelenpakketten te verkopen om grotere verliezen te voorkomen. Het leidde tot grote koersdalingen in aandelen die in die pakketten zaten, waaronder dat van het Amerikaanse mediabedrijf ViaComCBS en het Chinese techbedrijf Baidu.

Lees ookHoe Bill Hwang de boot in kon gaan

De zakenbanken waren waarschijnlijk alleen op de hoogte van hun eigen transacties met Archegos, maar niet van het totaal aan transacties dat Hwang had uitstaan bij ándere grote banken. Mogelijk deed hij dezelfde transacties bij meerdere banken tegelijk. „Als elk van de banken had geweten dat Archegos hetzelfde deed bij andere banken, had geen enkele bank dit geaccepteerd”, zegt de analist Andrew Beer van beleggingsfirma Dynamic Bet tegen persbureau AFP.

Op de blaren

Volgens The Wall Street Journal wisten banken als Deutsche Bank en Goldman Sachs hun verliezen enigszins te beperken door hun aandelen snel van de hand te doen. UBS, Credit Suisse en Nomura, die trager reageerden, zitten nu op de blaren.

Dat leidt nu tot introspectie bij deze banken. UBS is sterk gericht op dienstverlening aan de rijken van de wereld, onder wie tot voor kort Hwang. Hamers zei dat UBS nu zijn risicomanagement doorlicht om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Ook worden belangrijke klanten extra tegen het licht gehouden. Overigens gaat het UBS, afgezien van de strop door Archegos, voor de wind. De bank maakte in het eerste kwartaal 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) winst – méér dan analisten hadden verwacht. Nomura belooft eveneens beter op risico’s te gaan letten en heeft enkele bestuurders vervangen. Door het Archegos-schandaal leed Nomura in het eerste kwartaal een verlies van 2,3 miljard dollar, het eerste kwartaalverlies sinds 2009.