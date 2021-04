Vandaag Amerika, morgen de wereld

Het gedicht van Amanda Gorman, prachtig voorgedragen bij de inauguratie van president Biden, sloeg in als een bom. Een goed idee dus van Meulenhoff om met een Nederlandse vertaling te komen. De opdracht ging, met instemming van Gorman, naar Marieke Lucas Rijneveld. Maar zoals iedereen nu wel weet ging het niet door. Na protest van zwarte activisten, trok Rijneveld zich terug. Zij was wit. En dat kon niet. De vertaling moest, als het ware, zwart zijn.

Intussen is er aan de andere kant van de wereld iets heel anders aan de hand. Japanse aanhangers van de Amerikaanse complottheorie QAnon zijn er net als hun medestanders in de VS van overtuigd dat Donald Trump is beroofd van zijn presidentschap. Zij geloven bovendien dat sinistere buitenlanders achter de schermen in Japan aan de touwtjes trekken. En een groep binnen de Japanse QAnon heeft bovendien de corrupte generaal Michael Flynn tot een soort heilige verklaard.

Inspiratie

Het is duidelijk dat de culturele invloed van de VS nog even sterk is als altijd, misschien zelfs sterker. In Nederlandse kranten kom ik artikelen tegen over ‘cancelcultuur’ waarin ideeën worden „gepitcht” over „gemarginaliseerde lhbt’ers”, over de „niet-binaire genderidentiteit”, en over „mensen van kleur”. Niet alleen in Nederland, maar nagenoeg overal, is de Amerikaanse cultuur duidelijk nog steeds de voornaamste bron van inspiratie. De opkomst van China, en vier jaar potsierlijke ellende onder Trump hebben hier geen afbreuk aan gedaan.

De grootste zorg over de culturele invloed van Amerika kwam vroeger voornamelijk van rechts. In Europa voor de oorlog, maar ook in Japan, waren het vooral conservatieven die Amerika verafschuwden: de commerciële vulgariteit, het platte amusement, de wortelloze mengelmoes van volkeren, de ongerijmde democratie, etcetera.

Het Amerikaanse voorbeeld was een bedreiging voor etnische zuiverheid, sociale orde, en hoge beschaving. Natuurlijk, les extrêmes se touchent: ook links had vaak een uitgesproken hekel aan Amerikaanse invloeden. Hun afwijzing van de VS werd bondig samengevat in de term ‘Coca-Colonisatie’.

Maar behalve Coca-Cola heeft de VS nog iets anders geëxporteerd: de protestcultuur. Aan de Franse Revolutie ging de Amerikaanse vooraf. Studenten van Amsterdam tot Tokio protesteerden in de jaren zestig tegen de Vietnamoorlog, en het ‘Amerikaanse imperialisme’, maar zij volgden het voorbeeld van studenten in Berkeley en Columbia met hun „LBJ, How Many Babies Did You Kill Today?” Zij luisterden naar Amerikaanse protestliedjes. Armand was „de Nederlandse Bob Dylan”.

Uiteraard wordt links-extremisme weerkaatst en zelfs aangewakkerd door extremisme van rechts

Amerika met haar lange historie van racisme en geweld was (en is) verre van een ideale samenleving. Maar de voornaamste attractie van Amerika bleef de hoop op meer vrijheid: in de politiek, en op het gebied van cultuur, kunst, en seksualiteit. In de jaren dertig en veertig trokken linkse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk meestal naar de VS, terwijl hun meer behoudende collega’s zich beter konden vinden in Engeland.

De vraag is nu of de nieuwste golf van Amerikaanse invloed meer of minder vrijheid belooft. De ‘genderpolitiek’ en ‘kritische rassentheorie’ (ik weet hier ook geen betere termen voor) die nu hoogtij vieren op Amerikaanse universiteiten en takken van de media, zullen door sommigen beslist worden gezien als een uitbreiding van vrijheid, met name voor vrouwen en minderheden.

Maar veel nieuwe ideologieën zijn nauw verbonden met specifieke trauma’s in de Amerikaanse geschiedenis. En de nadruk op publieke rekenschap, bezinning en verontschuldiging heeft weer veel te maken met een Amerikaanse religieuze traditie.

Historische trauma’s en rassendiscriminatie spelen ook een rol in andere landen. Europeanen hebben het nog steeds moeilijk met hun koloniale geschiedenis. Toch is het maar de vraag of je zomaar Amerikaanse ideeën kunt wringen binnen een heel andere context.

Waarom moet de poëzie van Amanda Gorman zo nodig worden vertaald door een Nederlandse schrijver met een donkere huid? Betekenen Amerikaanse obsessies met ‘identiteit’ en ‘representatie’ hetzelfde in landen met een heel andere cultuur en geschiedenis? Waarom moet een Franse school, die was genoemd naar een vrouwelijke rekenkundige (Sophie Germain) worden hernoemd naar een zwarte Amerikaanse activiste (Rosa Parks)?

Fanatisme

Het is ook maar de vraag of wij worden bevrijd door westerse klassieken op school af te schaffen in naam van de dekolonisatie. Ook dit maakt deel uit van een protestcultuur. Maar het fanatisme waarmee Amerikaanse activisten hun ideeën over ras en gender uitdragen doet sterk denken aan eerdere vlagen van morele paniek. Het komt telkens op een andere manier terug: puritanisme, quasi-religieuze bevlogenheid, intellectuele onverdraagzaamheid, kortom met het tegenovergestelde van meer vrijheid.

Uiteraard wordt links-extremisme weerkaatst en zelfs aangewakkerd door extremisme van rechts. Universiteiten en media overal worden beïnvloed door de Amerikaanse woke cultuur, maar de rechtse waanzin, ooit door de historicus Richard Hofstadter beschreven als de „paranoïde stijl van de Amerikaanse politiek”, slaat met nog ernstiger gevolgen om zich heen. Allerlei volksmenners, in Europa en elders, hebben zich laten inspireren door de razernij van Trump en zijn aanhangers tegen immigranten en andere minderheden.

Meestal raken morele paniekaanvallen in de VS op een gegeven moment uitgewoed. Het zou best kunnen dat het gif van Trump na vier jaar Joe Biden geen effect meer heeft en dat het openbare debat in de VS verdraagzamer zal worden. Dit zou kunnen terwijl de hysterie uit Amerika elders nog voortwoekert. We moeten maar hopen dat het vlug gebeurt, in het belang van de VS, en van de wereld.