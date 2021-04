De koning vatte Koningsdag 2021 op de High Tech Campus in Eindhoven samen. Hij zei: „Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten en om nooit meer te herhalen.” Bijna goed. Hij had natuurlijk „een Koningsdag om snel te vergeten” moeten zeggen, al was het maar om die pedante schreeuwburgemeester van Eindhoven een hak te zetten. John Jorritsma (VVD) met zijn nonchalante tweedagenbaardje en zijn High Tech Campus. „Eindhoven Brainport” en „het tuig van de richel de stad uit knuppelen”, zo zullen we ons hem later herinneren.

De koning en zijn gezin kregen publiekelijk straf voor alles wat ze in coronatijd fout hebben gedaan, en wij, het gepeupel, mochten vanaf de bank meelijden. Ze kregen met de zweep op de blote ruggen. Speelballen die ze de gekste dingen lieten doen uit naam van de vooruitgang. De koning kwam aan in zijn eigen DAF uit de jaren vijftig. Meteen Guus Meeuwis, dan weet je dat je in Brabant bent. Virtuele praatjes maken met „bijzondere Eindhovenaren”. Hamburgers versieren. Ja echt, hamburgers versieren. Alsof ze de nieuwe werknemers waren van een restaurant dat gerund wordt door mensen met een vlekje. Onze koning, leider van de natie in nood, die deemoedig vroeg of ‘het hoedje’ al op de broodjes mocht. Zijn vrouw Máxima bekeek ondertussen een 3D-geprint koekje alsof ze een nieuwe broche in haar handen had.

Tussen de activiteiten door continu de ongevraagde mededeling dat de harten van de majesteiten uitgingen naar iedereen die onder de pandemie te lijden heeft, of heeft gehad. Voor mensen in de zorg vormden ze een hartje met hun handen. Hoogtepunt voor de liefhebbers van het menselijk tekort: een quiz. Team Van Oranje tegen Team Stedelijk Gebied Eindhoven, Team A2-gemeenten, Team de Peel en Team de Kempen, die allemaal in een soort van huiselijke omgeving – want corona – te bewonderen waren. Mijn voorouders komen van de Kempen, die hadden deze saaie bedoening met vragen als „hoeveel inwoners telt Son en Breugel op 1 januari 2021?” niet uitgezeten. De met zorg geselecteerde modelburgers natuurlijk wel. Eerlijk is eerlijk, ik hoopte wel dat team Van Oranje won. Niet voor die familie, maar voor ons; het voelt niet prettig om ieder jaar miljoenen naar een familie te brengen die nog dommer is dan de acteurs van Team de Peel.

De vraag die bleef hangen was voor wie dit Noord-Koreaans gekruip van artiesten, ambtenaren, burgers en presentatoren om het koninklijk gezin te behagen eigenlijk bedoeld was. Voor ons? Laat dan maar een volgende keer. Alsof we met hightech terug naar vroeger werden geschoten. Pijnlijk voor alle betrokkenen. Behalve voor burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, die vond het oprecht geweldig.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.