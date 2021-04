Twee ontvoerde Spaanse journalisten omgekomen in Burkina Faso

Twee Spaanse journalisten die maandag in Burkina Faso werden ontvoerd, zijn van het leven beroofd. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez dinsdag bevestigd. Eerder op dinsdag meldde de Burkinese overheid al dat drie buitenlanders en inwoner van het land zelf werden vermist. Zij zouden slachtoffer zijn geweest van een aanval van een gewapende groepering die maandag een konvooi van veiligheidstroepen en expats had aangevallen in het oosten van Burkina Faso. Volgens internationale persbureaus heeft de derde buitenlander de Ierse nationaliteit.

Het is nog onduidelijk hoe het tweetal precies om het leven kwam. Eerder op dinsdag circuleerden foto’s op sociale media waarop te zien zou zijn dat de drie buitenlanders waren omgekomen. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dacht op die foto’s al David Beriáin (43) en Roberto Fraile (47) te herkennen, twee journalisten die in Burkina Faso waren om een documentaire te maken over stroperij. De overheid van het West-Afrikaanse land benadrukte echter dat de lichamen nog niet waren geïdentificeerd. Dit is nu wel gebeurd.

Volgens persbureau AP zit een jihadistische groepering gelieerd aan Al Qaida achter de aanval. Hoe het met de persoon met de Ierse nationaliteit en de Burkinese man die werd meegenomen gaat, is vooralsnog onduidelijk. Burkina Faso wordt al jaren geteisterd door geweld van terroristische groepen, jihadisten en stropers. Daarbij komen jaarlijks honderden mensen om het leven.