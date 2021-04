Russische concurrentiewaakhond legt Apple een boete van 12 miljoen dollar op

De Russische concurrentiewaakhond FAS heeft techgigant Apple een boete opgelegd van meer dan 12 miljoen dollar (bijna 10 miljoen euro) voor het misbruiken van zijn dominante positie op de markt. Dat heeft FAS dinsdag bekendgemaakt. Volgens de autoriteit geeft Apple zijn eigen mobiele apps voorrang in de App Store. Dit is in strijd met de Russische antimonopoliewetgeving.

De FAS oordeelde afgelopen zomer al dat Apple zijn macht misbruikt. Aanleiding was een klacht van de Russische antivirusmaker Kaspersky, die een app heeft voor ouders om het schermgebruik van kinderen mee in de gaten te houden. Deze app werd in 2018 uit de App Store verbannen, rond de tijd dat Apple zelf met een soortgelijke functie kwam. De FAS legde aanvankelijk geen boete op maar eiste wel dat Apple zijn beleid zou veranderen. Nu volgt toch een boete. Volgens persbureau Reuters gaat Apple in beroep tegen het besluit.

De FAS is niet de enige autoriteit die zich buigt over de marktpositie van Apple. De Europese Commissie is afgelopen zomer een grootschalig onderzoek begonnen naar vermeend machtsmisbruik van de techgigant. Onderzocht wordt of Apple de markt verstoort door eigen apps in de App Store te bevoordelen ten opzichte van apps van andere ontwikkelaars. Ook wordt het betalingssysteem van Apple onder de loep genomen.