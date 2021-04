Protesteren tegen Rutte, de lockdown en het noodbevel van burgemeester Marcouch

„Proud to be a wappie”, „Alleen samen krijgen we de overheid onder controle”, „Freedom is a right not a privilege”, „P(r)ik jij dit?”, „Alles kan kapot! Shh! Nederland wordt wakker”. Het zijn een paar van de leuzen op protestborden, spandoeken en kleding dinsdagmiddag bij de demonstratie van Nederland in Verzet op de Markt in Arnhem.

Er wordt niet alleen tegen de coronamaatregelen gedemonstreerd, zegt initiatiefnemer Michel Reijinga vanaf een podium met daarboven een bord met de tekst: „Nooit meer kabinet Rutte!” Reijinga zet uiteen waarom Rutte „weg moet”. Er komt een scala aan onderwerpen langs: de Toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, de „oudjes” die „vergeten worden”, daklozen, het stikstofbeleid.

Defend-groepen in het zwart

Tijdens Reijinga’s toespraak wordt er regelmatig gejuicht door de demonstranten, die geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. „Liefde! Vrijheid! Geen dictatuur!” Er zijn mensen in kleurrijke kleding, veteranen in uniform, en volledig in het zwart geklede leden van de zogenoemde Defend-groepen, die volgens de gemeente Arnhem eerder betrokken waren bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties. Ook zijn er mensen in alledaagse outfit die niet joelen, maar tevreden glimlachend naar het verhaal van Reijinga luisteren.

„Corona is hier begonnen net nadat 5G werd ingevoerd. Als je wakker bent, dan zie je dat”, zegt een vrouw, een onbewezen theorie die sinds de pandemie vaker geloofd wordt. Ze staat naast haar kleurrijk versierde fiets met een wagentje erachter voor haar jack russel. „Ik ben op doorreis.” Waarheen? „Naar het einde.”

Noodverordening

De vrouw wil haar naam niet zeggen, net als een man die ‘demonstratiekaartjes’ uitdeelt waarop staat wat je rechten zijn als demonstrant. Ze wantrouwen de „mainstreammedia”. „Die zijn juist onderdeel van het probleem”, zegt de man.

Al een paar minuten nadat de demonstratie officieel is begonnen, roept de gemeente Arnhem op om niet meer naar de Markt te komen; het maximaal toegestane aantal demonstranten, 500, is bereikt. Naar schatting van de gemeente zijn er in totaal 2.000 mensen naar de demonstratie gekomen.

Bij één toegang stromen na de oproep nog mensen binnen, bij een andere toegang houdt de politie mensen tegen. „Als het maar geen Museumpleintje wordt”, grapt een man tegen een agent. „Liever niet”, antwoordt die.

Een man met een bril en nette schoenen is boos op de agent, omdat hij niet het plein op mag. „Een noodbevel is illegaal! Neurenberg twee!”, schreeuwt de man. Hij doelt op de noodverordening die burgemeester Ahmed Marcouch dinsdagochtend afkondigde, uit vrees voor verstoring van de openbare orde door de Defend-groepen en voetbalsupporters van verschillende clubs. Er waren aanwijzingen dat die van plan waren naar Arnhem te komen voor een „confrontatie”. Met de noodverordening mag de politie bijvoorbeeld bij de invalswegen van de stad controles uitvoeren.

De vrouw naast de man met de bril valt hem bij. „Jullie worden allemaal berecht! Dit is een ambtsmisdrijf!” De agent geeft geen kik. „Oost-Indisch doof”, zegt de man.

Spontane mars

„Je moet maar mensen verloren hebben aan corona”, zegt een 60-jarige man uit Arnhem, die staat te kijken naar de schreeuwende man en vrouw. Zelf verloor hij vorig jaar twee vrienden aan corona, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd. Ze waren 32 en 43. Hij is uit nieuwsgierigheid bij de demonstratie. Daarover voelt hij zich schuldig tegenover zijn overleden vrienden, dus wil hij zijn naam niet zeggen.

Rond een uur of drie trekt een groot deel van de demonstranten weg in een spontane mars door de stad. Dat was niet het plan, op het podium wordt nog gesproken, maar handhavers houden verwelkomend de hekken open voor de wegtrekkende meute. De politie heeft rond de demonstratie zes mensen aangehouden, vijf voor belediging van agenten en een persoon voor openlijke geweldpleging.