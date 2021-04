Ziekenhuisopnames blijven gelijk, wel meer mensen besmet

Deze week zou een daling in de ziekenhuisopnames zichtbaar moeten worden. Met die aanname kondigde demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) afgelopen week versoepelingen aan. Ze wezen als onderbouwing naar het model van het RIVM, dat het verloop van de pandemie probeert te voorspellen. Een daling is nog niet zichtbaar, maar het aantal nieuwe opnames bleef vergelijkbaar met een week eerder. Het aantal positieve testen nam toe.

Er zijn 1.661 nieuwe ziekenhuisopnames en 374 nieuwe IC-opnames. Dit is vergelijkbaar met vorige week. Maar wel een derde meer dan toen de avondklok werd aangekondigd. Sinds maart is het aantal gemelde positieve testen toegenomen. Vorige week testte 10,6 procent positief, wat neerkomt op 317 op de 100.000 inwoners. Dit zijn nog niet alle meldingen, door een storing in de nacht van 26 op 27 april ontbreekt een deel. De week ervoor was dit 10,1 procent.

Het Outbreak Management Team (OMT), noemde in een advies aan het kabinet de situatie nog „erg kwetsbaar op korte termijn”.

Uitgaan van gunstige voorwaarden

Rutte en De Jonge durfden het risico te nemen. De Jonge schreef de Kamer dat de vaccinatiegraad, het toenemend aantal gevaccineerden en de opgebouwde immuniteit door besmettingen samen met de prognose voor de komende tijd dit verantwoord maakt. Het OMT schrijft in het advies op langere termijn nog steeds een daling te verwachten, maar dat dit uitgaat van gunstige voorwaarden.

Het effect van de vaccinaties lijkt wel zichtbaar. Het aantal besmettingen bij 70-plussers neemt af – de groep waar de meeste prikken naartoe gingen. Terwijl het aantal besmettingen onder andere leeftijdsgroepen steeg. Ook laten oversterftecijfers van het CBS ondersterfte zien bij de 80-plussers. Wat betekent dat minder mensen overleden dan in deze periode van het jaar verwacht werd. De cijfers voor de andere leeftijdsgroepen neigen juist naar oversterfte.