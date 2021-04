Ondanks de innovatie en interactie een traditionele Koningsdag

Vooraf werd er op televisie gespeculeerd over deze Koningsdag. Het koninklijke gezin, twee uur lang met een zendertje op zodat álles wat ze zeiden te horen was, dat kon toch niet anders dan onverwachte ‘achter de schermen’-geluiden opleveren? Zouden ze wel op hun woorden passen? En een gesprek tussen jongeren en de drie prinsessen, zou daar niet iets spontaans uit komen?

Wie de uitzending van Koningsdag dinsdag volgde, zag in Eindhoven eigenlijk een traditionele viering – ondanks alle aankondigingen over innovatie, interactiviteit en livestreams. Met de koning en zijn gezin in plaats van langzaam lopend door een stad weliswaar aan een talkshowtafel met een presentatie op De Wereld Draait Door-snelheid. Maar wat volgde, was vergelijkbaar met de laatste fysieke Koningsdag twee jaar geleden. Er was een quiz, er waren dingen om te bekijken en dingen om te doen.

Lees ook over het digitale koningschap: ‘Iedereen had begrepen als de koning het een keertje had overgeslagen’

De verrassing zat hoofdzakelijk in het persgesprek, waarbij de drie prinsessen nadrukkelijk naar voren werden geschoven. Het innovatieve bestond vooral uit wát er bekeken werd, van de duurzame vilten bloemenboeketjes tot een dronedans, en uit wát er werd gedaan, zoals de aankomst in een zonneauto en een race met een hovercraft. Het interactieve element – wat volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven ervoor had gezorgd dat deze Koningsdag met 1,75 miljoen euro de duurste ooit was voor een gemeente – beperkte zich tot de livestreams.

‘Niet zo handige schoenen’

Dat waren er acht, variërend van een muziekstream tot digitale kamers waarin Eindhovenaren zich op meer of minder gelikte wijze presenteerden. De Orange Room, een soort backstage, streamde parallel aan de NOS-uitzending, met net iets meer context bij wat er op tv te zien was. Toen de NOS wegschakelde van de zonneauto zat in de Orange Room Tessie Hartjes van Lightyear, de bedenker van de auto.

Zij bekende tijdens de aankomst van Máxima, Alexia en Ariane zich enigszins zorgen te hebben gemaakt. Het ging immers om een prototype: „Je geeft een auto uit handen die nog niet goedgekeurd is om de weg op te gaan.” Ze had alleen maar gedacht: „Als Máxima maar geen hakken aanheeft…” Die hakken baarden aan het eind van de twee uur ook oud-coureur Robert Doornbos zorgen toen de drie prinsessen in een Formule 1-simulator tegen elkaar raceten. Het waren „niet zo handige schoenen”, concludeerde hij.

Uit de bocht gevlogen

Maar die race toonde ook enige spontaniteit. Amalia (17) vertelde één rijles te hebben gehad, de rest van de lessen werd vanwege de coronamaatregelen afgelast. Toen Doornbos zei dat ze best goed reed, antwoordde de prinses nuchter dat ze drie keer van de baan was gevlogen.

Het gaf een beter inkijkje in haar karakter dan het gesprekje tijdens de culturele talkshow met jongeren. Die was al enige tijd in de Orange Room te zien voor de NOS hem uitzond; vijf spontane en opgewekte jongeren spraken over de balans tussen uniek willen zijn en ergens bij willen horen. Daar ging het korte gesprekje met Amalia, Alexia en Ariane niet over.

Alexia wilde vooral weten welke muziek zij luisterden. De wedervraag werd door Amalia verantwoord beantwoord met de opmerking dat „iedereen wel eens muziek luistert” en dat „muziek kan verbinden”.

Het persgesprek met vier tv-zenders (van de schrijvende pers waren alleen ANP en het Eindhovens Dagblad welkom) liet ook zien dat de oudste dochter zich bewust is van haar toekomstige rol. Twee jaar geleden gaf ze haar eerste korte interview zonder haar zusjes. Toen zei ze tegen RTL en SBS dat het „af en toe onwerkelijk” is dat „dit mijn leven is”.

Lees ook over Koningsdag 2019: Deze Koningsdag stapte Amalia naar voren

Nu zei Amalia dat de toekomst „rustig” op haar afkomt. Ze is zich nog niet echt aan het voorbereiden omdat ze zich vooral richt op haar eindexamen half mei.

Op de vraag aan Amalia van RTL hoe spannend haar 18de verjaardag in december zal zijn – wanneer ze staatsrechtelijk aanspraak kan maken op de troon mocht haar vader komen te overlijden, ze een toelage krijgt en lid wordt van de Raad van State – antwoordde ze dat „zeventien ook niet spannend” was. Ze kijkt uit naar het tussenjaar dat ze na haar eindexamen neemt en de gedachte „even geen school” te hebben. De prinses zei „iets anders” te willen leren en ook wil ze „de wereld ontdekken en stage lopen bij gave bedrijven”. „Dingen die ik over twintig jaar misschien niet meer ga doen.”

Kort applaus voor de zorg

De 15-jarige Alexia, tweede in lijn voor de troon, is blij met de vrijheid die ze heeft om te kiezen wat ze „zelf wil doen”: „Ik weet het nog lang niet, maar ik vind het wel fijn dat ik later iets kan doen met mijn eigen interesses”. Ze zei door de lockdown „de kleine dingen” te missen, zoals met mensen afspreken en naar de stad gaan. Dat beaamde prinses Ariane (14).

Voor de coronacrisis was aan het einde even aandacht: de handen werden in hartvorm gevouwen, een kort applaus voor zorgmedewerkers klonk. Uit de jaarlijkse Koningsdagpeiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS blijkt dat iets minder dan een kwart van de ondervraagden zich gesteund voelt door de koning tijdens de coronacrisis. Dat was vorig jaar december nog 40 procent.

Een kleine meerderheid van de Nederlanders denkt wel dat de koning en koningin zich bewust zijn van het maatschappelijk leed dat door de corona-epidemie wordt veroorzaakt, maar slechts 40 procent is ervan overtuigd dat zij weten wat er speelt in de samenleving. Ruim een kwart vindt dat zij geen meerwaarde hebben in crisistijd.

Koning Willem-Alexander zei zowel tijdens het persgesprek als in zijn dankwoord te denken aan mensen die nog in het ziekenhuis liggen of in de zorg werken. Hij zei verder dat deze Koningsdag in Eindhoven er een was „om nooit te vergeten” maar door de coronabeperkingen „ook om nooit te herhalen”.