Notulen tonen noodzaak van nieuwe bestuurscultuur

Zeldzaam zijn de momenten dat de buitenwereld kan meekijken met het functioneren van de ministerraad. In die zin schreef het demissionaire kabinet-Rutte III op maandagavond geschiedenis, door de notulen te openbaren die te maken hadden met de Toeslagenaffaire, die eerder dit jaar tot het aftreden van het kabinet leidde. Rutte, zich verwerend tegen het verwijt van een gesloten bestuurscultuur, zag in deze openbaarmaking een manier om een kritische Kamer te pareren.

Het beeld dat uit de gespreksverslagen naar voren komt, is niet fraai. Zelfs niet als verzachtende omstandigheden in acht worden genomen: het kabinet leek in paniek over de affaire, die zich als een olievlek bleef verspreiden. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) zat in grote problemen, en werd geholpen door loyale collega’s. Een zekere mate van loyaliteit in een coalitie is nodig. En puur menselijk bekeken is het begrijpelijk dat er soms een lelijk woord valt over een Kamerlid.

Maar het probleem is dat Rutte III de indruk heeft gewekt de controlerende functie van de Tweede Kamer niet serieus te nemen. Opgevraagde informatie, bijvoorbeeld een unaniem aangenomen Kamermotie om een feitenrelaas, bleef achterwege. Kamerleden van coalitiepartijen die doorvroegen, werden als lastig gezien. Het ‘sensibiliseren’ van CDA’er Pieter Omtzigt stond niet op zichzelf. Collega’s van andere fracties werden weggezet als deloyaal of ijdel.

Wat opvalt in de notulen is de vanzelfsprekendheid waarmee van coalitiedwang wordt uitgegaan. Bewindspersonen beklagen zich bij collega’s over lastige Kamerleden. Niet één keer, maar telkens weer. Ook in dossiers als het CBR of het UWV. Groot is de angst voor precedentwerking. Groot is ook de angst voor verkeerde beeldvorming. Rutte zegt „weinig begrip” te hebben voor leden van coalitiefracties „die zich in de media trachten te profileren”. De Eerste en Tweede Kamer hebben de grondwettelijke plicht de regering te controleren. Ook als Kamerleden deel uitmaken van een coalitie, moeten zij dat werk kunnen doen. Een VVD-Kamerlid dat te kritisch was, kreeg een lesje waarin haar „het belang van eenheid binnen de coalitie” werd uitgelegd, staat in de notulen. Dat is een ongepaste en weinig dualistische houding. Het kabinet heeft bovendien de plicht de Kamer de informatie te geven die zij nodig heeft. Over de exacte grens van artikel 68 van de Grondwet, dat die verplichting garandeert, is de laatste jaren al veel gediscussieerd. Maar staatsrechtgeleerden wezen er al eerder op dat het kabinet dit Grondwetsartikel „op een restrictieve wijze” heeft uitgelegd. Kamerleden moeten kunnen controleren, het kabinet gaat niet over de wijze waarop dat gebeurt.

Juist nu het in de formatie en in het publieke debat gaat over een nieuwe bestuurscultuur, is het van belang dat de mores van Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) eens zwart op wit staan. Maar de problemen die er achter schuilgaan, zijn structureel van aard. Loyaliteit komt in ieder kabinet voor. Verrassingen worden uitgesloten met dikke regeerakkoorden, die de speelruimte van de Kamer beperken. ‘Afstemming’ vindt – onder Rutte III meer dan in voorgaande coalities – plaats in het informele circuit. Denk aan de zondagse Catshuisberaden of het maandagse coalitieoverleg. Dat maakt regeringen oncontroleerbaar. Partijen moeten in de formatie duidelijk maken hoe zij deze cultuur willen doorbreken. Daar heeft de kiezer recht op.