Nagelsmann ‘duurste trainer ooit’ na overstap naar Bayern München

Julian Nagelsmann is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Bayern München. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt. Nagelsmann, nu nog coach van de huidige nummer twee in de Duitse Bundesliga RB Leipzig, volgt Hansi Flick na het huidige seizoen op. Met de transfer zou naar verluidt 25 miljoen euro gemoeid zijn, wat Nagelsmann de duurste trainer in het voetbal ooit zou maken.

Bayern München wordt de derde club in het betaalde voetbal van de 33-jarige Nagelsmann. In 2016 werd hij bij TSG Hoffenheim als 28-jarige de jongste trainer ooit in de historie van de Bundesliga. Onder zijn leiding haalde de club, die daarvoor streed tegen degradatie, de Champions League. In juni 2019 stapte hij over naar RB Leipzig. Met die club reikte Nagelsmann vorig seizoen tot de laatste vier in het belangrijkste Europese toernooi. Leipzig staat, met nog drie wedstrijden te gaan, zeven punten achter op Bayern München in de Bundesliga.

Hansi Flick nam in november 2019 het roer op interimbasis over van de Kroaat Niko Kovac bij Bayern München. Onder zijn leiding ging de ploeg beter draaien, wat door de clubleiding werd gewaardeerd met een vast contract tot 2023. In hetzelfde seizoen werd Flick de tweede trainer in de geschiedenis van Bayern München die de club de treble bezorgde, onder meer door in de finale van de Champions League met 1-0 te winnen van Paris Saint-Germain.

Eerder deze maand besloot Flick zelf een einde te maken aan zijn tijd bij de Duitse grootmacht. Flick zou een voorname kandidaat zijn om Joachim Löw na het Europees kampioenschap voetbal van deze zomer op te volgen als bondscoach van het Duitse team.