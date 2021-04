Koolmees over notulen, we hebben nooit gezegd: ‘Je moet je mond houden’

Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) heeft maandagavond naar aanleiding van de vrijgegeven ministerraadsnotulen bij Op1 weersproken dat het kabinet kritische Kamerleden van de coalitie het zwijgen heeft willen opleggen. „Ik en ook mijn collega’s hebben nooit gezegd: je moet je mond houden, je mag geen kritische vragen stellen. We hebben wel ook verantwoordelijkheid gevraagd van mensen: help nou mee dingen op te lossen”, aldus de minister. Fractievoorzitters van de oppositie lezen de notulen anders en hebben maandagavond onthutst gereageerd.

Maandagmiddag werden notulen vrijgegeven van een ministerraad in juli 2019 over de Toeslagenaffaire nadat RTL Nieuws er vorige week over had gepubliceerd. In de notulen is onder meer te lezen dat Koolmees zich „zeer ontstemd” had getoond over de kritische Kamerleden Pieter Omtzigt en Helma Lodders van respectievelijk coalitiepartijen CDA en VVD. Koolmees zou hen „activistische woordvoerders” hebben genoemd, die samen met SP-Kamerlid Renske Leijten „een gezamenlijke strijd” voerden tegen de later om de Toeslagenaffaire afgetreden staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66).

Koolmees wilde blijkens de notulen dat partijgenoten van kritische Kamerleden in het kabinet hen zouden aanspreken en kreeg daarbij bijval van premier Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66). „Wat wel zo is”, zei Koolmees maandag bij Op1, „is dat wij in de ministerraad gesprekken hebben over politieke debatten die plaatsvinden, zeker als een staatssecretaris onder vuur ligt; dat je ook [...] gaat proberen om het probleem op te lossen.”

Lees ook: Cultuur van loyaliteit verenigde alle partijen in het kabinet-Rutte III

Wilders dient aanklacht in

Volgens de oppositieleiders in de Tweede Kamer zijn de notulen veel explosiever dan Koolmees doet voorkomen. PVV-leider Geert Wilders twitterde maandagavond dat de leden van het inmiddels demissionaire kabinet „strafrechtelijk vervolgd” moeten worden. Hij diende samen met vier partijgenoten een aanklacht in bij Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp omdat de kabinetsleden een „een ambtsmisdrijf” zouden zijn begaan.

Uit de notulen blijkt volgens de PVV dat de ministerraad in strijd met de Grondwet „bewust het door de Kamer verzocht feitenrelaas niet heeft verstrekt”. Omtzigt had om een feitenrelaas gevraagd over welke ambtenaren van de Belastingdienst mogelijk onrechtmatig hadden gehandeld. Verantwoordelijk staatssecretaris Snel vond, met steun van de rest van het kabinet, dat „het handelen van betrokken ambtenaren niet tot in detail” moest worden gedeeld, zo is in de ministerraadsnotulen te lezen. Wilders doet nu een beroep op de wet ministeriële verantwoordelijkheid, waarmee de Tweede Kamer opdracht kan geven tot vervolging. Daartoe moet dan eerst een commissie worden ingesteld nadat vijf leden – in dit geval allen van de PVV – een aanklacht hebben ingediend.

Ook andere oppositieleiders reageerden boos op de notulen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemde het „afschuwelijk”. „Dit gaat dus over mensen die kapotgemaakt worden”, schreef ze op Twitter – verwijzend naar de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Denk-leider Farid Azarkan noemde het beeld dat naar voren kwam uit de raadsverslagen „onthutsend” en schreef dat zijn vertrouwen „compleet weg” is.

Terwijl ouders in de „diepe ellende zaten en werden opgejaagd door de Belastingdienst”, zei PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, „was de ministerraad alleen maar bezig met het beperken van politieke schade en het redden van het eigen hachje. „Het negeren van de problemen, kaltstellen van kritische Kamerleden en achterhouden van informatie werd met goedvinden van het hele kabinet belangrijker gevonden dan waarheidsvinding en hulp aan de slachtoffers.” Sylvana Simons van BIJ1 schreef dat ze „bij het lezen” alleen maar dacht: „besef dat deze zelfde mensen nu de coronapandemie managen…”.