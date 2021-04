Draagvlak voor de monarchie staat onder druk, meer steun republiek

Draagvlak voor de monarchie staat onder druk

Het draagvlak voor de monarchie staat, in vergelijking met voorgaande jaren, onder druk. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling op Koningsdag, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Uit het onderzoek blijkt dat de steun voor de monarchie significant is gedaald. De afgelopen jaren vond tussen de 74 procent (in het inhuldigingsjaar 2013) en 65 procent (in 2016) van de ondervraagden dat Nederland een monarchie moet blijven. Inmiddels is dat 58 procent.

Ook zeiden meer ondervraagden (27 procent) dan de afgelopen negen jaar dat zij een ceremonieel koningschap wenselijker vinden dan de huidige staatsvorm, al heeft die voor 39 procent van de respondenten nog de voorkeur. 15 procent antwoordde liever een republiek met een gekozen president aan het hoofd te hebben; vorig jaar was dat 12 procent.

De steun voor de monarchie is onder jongeren zoals altijd lager dan onder ouderen, maar onder alle leeftijdsgroepen is de steun gedaald. Voor het eerst sinds 2013 daalde het draagvlak onder 55-plussers onder de 70 procent.

Vertrouwen koning

Het vertrouwen in de koning is ook gedaald in vergelijking met vorig jaar: van 76 naar 57 procent. Dat is wel een stijging ten opzichte van december (47 procent). Toen stelde Ipsos de vertrouwensvraag ook, in opdracht van Nieuwsuur en werd een verband gelegd met de forse kritiek die Willem-Alexander kreeg na zijn afgebroken herfstvakantie naar Griekenland, vlak nadat het kabinet Nederlanders had opgeroepen thuis te blijven vanwege de coronacrisis.

De tevredenheid over hoe Willem-Alexander functioneert, was de afgelopen jaren relatief stabiel, maar daalde in 2021. Waar vorig 77 procent nog (zeer) tevreden was, is dat nu 58 procent. De groep die zegt ‘tevreden noch ontevreden’ te zijn, is gestegen van 17 procent naar 28 procent.

Dat het oudste kind van de koning automatisch troonopvolger is, kan ook op minder steun rekenen dan een jaar geleden: 55 procent vindt dat deze constructie moet blijven bestaan, in vergelijking met 63 procent vorig jaar. Een kleine meerderheid van de Nederlanders, 52 procent, vindt dat Amalia na haar 18de verjaardag in december vaker in het openbaar zou moeten optreden. 72 procent van de respondenten noemt de toelage die ze dan zal krijgen, van ruim 1,6 miljoen euro, te hoog.