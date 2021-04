Koningsdag op tv: een dag vol opgelegde feestvreugde

Ze moesten aan de bak, zeiden de NOS-verslaggevers verwachtingsvol, vlak voor de koning en zijn gezin arriveerden in Eindhoven. De 54ste verjaardag van Willem-Alexander werd dit jaar een digitaal evenement zonder publiek, live te volgen op NPO1. De populariteit van de koning is gedaald, becijferde onderzoeksbureau Ipsos; van de 76 procent respondenten die hem vorig jaar rond deze tijd een goede vorst vonden, waren er aan het eind van het jaar nog maar 47 procent over.

De daling kwam vooral door de reis die het koninklijk gezin in de herfst ondernam naar hun buitenhuis in Griekenland, daags nadat de premier de bevolking had opgeroepen af te zien van een buitenlandvakantie. De maanden daarop legde de koning weinig publieke bezoeken af, deels kwam dat door de corona-beperkingen, deels omdat hij misschien niet meer de aangewezen persoon was anderen aan te moedigen er de moed in te houden.

Iets opzienbarends

De verwachtingen waren hoog dit jaar, en niet alleen omdat dit de duurste Koningsdag ooit zou worden (1,75 miljoen euro), maar vooral omdat alle leden van het koninklijk gezin waren ‘gezenderd’; de volle twee uur die het bezoek duurde droegen ze een opspeldmicrofoon, ook de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Eindelijk zouden we eens kunnen horen wat de familieleden echt vinden van zo’n dag vol opgelegde feestvreugde en, wie weet, zeiden ze wel iets opzienbarends tegen elkáár.

De koning kwam aangereden in een vijftig jaar oud Dafje, met naast zich de kroonprinses en achter zich Máxima aan het stuur van een gezinsauto op zonnenergie. Ze stapten uit op wat de burgemeester van Eindhoven de „slimste vierkante kilometer van Europa” noemt, de High Tech Campus aan de rand van de stad, een bedrijventerrein, zoals de NOS-verslaggever opmerkte. Voor de prinsessen en de koningin was er een vilten boeketje (want duurzaam), er waren gesprekken met burgers via een metershoog selfiescherm en drones maakten beelden van de stad.

Hooggehakt en ieder met een handtasje liepen de „vier steunpilaren” (zijn woorden) van de koning en hijzelf naar de speciaal voor de gelegenheid gebouwde studio, waar een talkshow werd gehouden. Het koninklijk gezin nam plaats achter de desk, de meisjes veegden hun curtain bangs (lange pony in een middenscheiding) uit hun gezicht en keken verwachtingsvol. De eerste gast was een blinde designer die lichaamstaal kan voelen en emoties horen, maar niet kan zien. Hij bedacht een emotiefluisteraar, een apparaatje dat hem via trillingen laat ervaren wat zijn ogen missen. Willem Alexander riep al „succes ermee”, terwijl Máxima nog vragen stelde, die de designer grif beantwoordde.

Team Oranje

Daarna schoof de Brabantse Commissaris van de Koning aan tafel, die een handige influisteraar bleek bij de quiz die ‘team Oranje’ speelde tegen vier geselecteerde gezinnen (én won). De talkshow was een uitgelezen moment geweest om de hoogheden zelf iets te horen zeggen, maar daar kwam het niet van, er werd vooral tégen hen gepraat.

Even spannend werd het ná de talkshow, de simulatierace en de hooverwedstrijd, toen ‘de pers’ vragen mocht stellen aan het koninklijk gezin. Een antwoord is zo goed als de gestelde vraag, dus vraag je aan Amalia of ze het spannend vindt om 18 te worden (over négen maanden), dan zegt ze, in alle vriendelijkheid, dat ze vorig jaar 17 is geworden en denkt dat 18 dus ook wel lukt. Aan het eind van het bezoek bedankte de koning voor de ontvangst. Hij vond het, zei hij, een Koningsdag om nooit te vergeten én nooit te herhalen.

