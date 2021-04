Het is even stil op het Binnenhof, uit ongemak of stilte voor de storm?

Voor een historische gebeurtenis bleef het in de coalitiepartijen wel erg stil nadat maandag notulen van vergaderingen van het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte III werden gepubliceerd. De hoofdrolspelers uit dat kabinet en in de nog lopende formatie, partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA), hebben nog geen reactie gegeven sinds de stukken openbaar werden gemaakt – bijna 19 jaar vroeger dan de regel voorschrijft voor kabinetsnotulen, die als staatsgeheim worden geclassificeerd.

Ook Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, houdt zich vooralsnog stil. Uit die coalitiepartij klinkt dat het nu eerst tijd is voor „reflectie”.

Alleen demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) reageerde, in het tv-programma Op1. Koolmees komt prominent in de notulen voor. Hij zei dat hij „een beetje bozig” wordt van de suggestie dat het kabinet de Kamer informatie zou hebben onthouden. „Kamerleden mogen ons het vuur aan de schenen leggen.”

In de notulen is te lezen hoe kabinetsleden meermaals hun frustratie uitten over Tweede Kamerleden uit de coalitie. Die Kamerleden stelden veelvuldig vragen over de Toeslagenaffaire. De stukken beschrijven een politieke cultuur waarin het normaal wordt gevonden om loyaliteit te eisen van coalitiepartijen, die de taak hebben het kabinet te controleren. Wie dat in de ogen van ministers niet doen, onder anderen Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD), worden bijvoorbeeld door Wouter Koolmees omschreven als „activistische Kamerleden”.

Kabinetsleden lieten zich niet alleen uit over Kamerleden van andere coalitiepartijen, maar gaven het ook aan als ze zelf inspanningen hadden verricht om partijgenoten tot bedaren te brengen. Zo meldde Rutte dat hij bij Lodders „reeds het belang van eenheid binnen de coalitie benadrukt” had. En Hoekstra had samen met Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), „veel tijd en energie gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes”.

Macht en tegenmacht

Daarmee leggen de stukken iets fundamenteels bloot, iets dat precies gaat over hét onderwerp in de kabinetsformatie. Alle partijleiders die als minister aan de vergadering deelnamen, hebben het nu vaak over „macht en tegenmacht”. Allemaal vinden ze het tijd voor een andere, politieke bestuurscultuur. En allemaal onderschrijven ze het belang van dualisme.

Dat geldt ook voor fractievoorzitters uit de oppositie. Zij roerden zich overigens al wel na publicatie van de notulen. GroenLinks-leider Jesse Klaver twitterde dat de stukken „een ontluisterend inkijkje” geven „in een cultuur waarin de rol van het parlement bewust ernstig wordt verzwakt”. PvdA-leider Lilianne Ploumen schreef dat het kabinet „het negeren van de problemen, kaltstellen van kritische Kamerleden en achterhouden van informatie” belangrijker vond dan „waarheidsvinding en hulp aan de slachtoffers”.

Beiden lijken vooralsnog in de notulen geen aanleiding te zien om samenwerking met Rutte in een nieuw kabinet uit te sluiten. Tot op heden deden Ploumen en Klaver dat uitdrukkelijk niet. Wel hamerden ze er steeds op dat ze weinig pogingen tot herstel van vertrouwen bij de VVD-leider hadden gezien. Dat ook D66 en het CDA nu betrokken blijken te zijn, zal ook consequenties kunnen hebben voor de houding van Ploumen en Klaver in de richting van die partijen.

SP-leider Lilian Marijnissen schreef het „afschuwelijk” te vinden dat „het kabinet-Rutte drukker was met de doofpot dichthouden, dan met de ellende van onschuldige ouders in het toeslagenschandaal oplossen.” PVV-leider Geert Wilders wil dat het kabinet strafrechtelijk wordt vervolgd, omdat het kabinet weigerde de Kamer van informatie te voorzien.

Wederkerig

Toch leren de notulen meer dan alleen over de rol van het kabinet. Uit de stukken blijkt óók dat er meermaals overleg is tussen kabinet en fractievoorzitters, van zowel coalitie- als oppositiepartijen, en soms ook tussen bewindspersonen en afzonderlijke Kamerleden. Al langer is bekend dat Kamerleden, niet alleen van de coalitie en niet alleen in het toeslagendossier, soms in nauw contact staan met bewindspersonen die verantwoordelijk zijn over het beleid op hun portefeuille. Dualisme is wederkerig – de maandag gepubliceerde notulen bevestigen dat niet alleen het kabinet daar niet altijd even strikt mee omging.

Gedupeerden in de Toeslagenaffaire lieten dinsdag van zich horen in een brief aan fractievoorzitters, Kamerleden en partijvoorzitters, op initiatief van Eva González Pérez, advocaat en het gezicht van de juridische strijd van ouders tegen de Belastingdienst. „Uit de notulen is gebleken dat onze directe volksvertegenwoordigers, waarin wij als Nederlanders gezamenlijk een mandaat voor hebben afgegeven, heel erg zijn tegengewerkt.”

De ouders doen een oproep aan de geadresseerden om zich „duidelijk uit te spreken tegen deze ongrondwettelijke werkwijze. Kunt u alle Nederlanders vertellen dat het nooit de bedoeling is dat ministers Kamerleden sensibiliseren, of in te kaderen? Of de Grondwet trachten te omzeilen? Kunt u deze vraag persoonlijk beantwoorden voor het debat van donderdag? Kunt u onze rechtstaat redden?”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie. Dan zal blijken of de stilte die nu nog klinkt bij oppositiepartijen er een uit ongemak of er een voor de storm was.

