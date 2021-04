HRW: Israël voert apartheidsregime ten opzichte van Palestijnen

Human Rights Watch (HRW) heeft Israël dinsdag beschuldigd van het voeren van een apartheidsregime ten opzichte van Palestijnse inwoners. Daarmee begaat het land misdaden tegen de menselijkheid, zo stelt de mensenrechtenorganisatie in een 213 pagina’s tellend rapport. De conclusies gaan over de situatie in Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Volgens de Verenigde Naties is er sprake van apartheid als er onmenselijke misdaden worden gepleegd met de intentie om een raciale groep te laten domineren over een andere raciale groep. Daar maakt Israël zich volgens Human Rights Watch schuldig aan door Israëliërs in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever een „superieure status” toe te kennen ten opzichte van Palestijnen. Zo worden Palestijnen in veel nederzettingen geweigerd en moeten zij zich houden aan militaire wetgeving die inbreuk maakt op hun maatschappelijke vrijheid. Palestijnen mogen onder meer niet zomaar samenkomen met meer dan tien personen en vlaggen en andere politieke symbolen gebruiken.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen van HRW in een reactie „zowel belachelijk als onwaar”, meldt persbureau Reuters. Volgens het ministerie heeft Human Rights Watch een „anti-Israëlische agenda” en heeft de mensenrechtenorganisatie „jarenlang boycots tegen Israël gepromoot”. De Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh stelt juist dat het rapport „de gruweldaden van Israël accuraat” weergeeft.

Annexatie

Het is niet de eerste keer dat Israël beschuldigd wordt van het voeren van een apartheidsregime. In 2017 deed ESCWA, een VN-organisatie voor economische en sociale projecten in westelijk Azië, hetzelfde. Eind 2020 en begin 2021 besloten ook de bekende Israëlische mensenrechtenorganisaties B’Tselem en Yesh Din Israël een apartheidsstaat te noemen. Beide grondden hun besluit op het bestaan van de twee parallelle rechtssystemen op de Westelijke Jordaanoever.

De Westelijke Jordaanoever wordt bewoond door zowel Israëliërs als Palestijnen. Israël houdt het gebied sinds 1967 militair bezet. Bij de Oslo-akkoorden van 1993 en 1995 werd het gebied opgedeeld in verschillende zones, waarbij de zogeheten zone C onder volledig Israëlisch bestuur kwam te liggen. Premier Benjamin Netanyahu kondigde in 2020 aan deze zone te gaan annexeren, iets wat nog niet is gebeurd. Verschillende actiegroepen en politici waarschuwden dat Israël na deze annexatie een apartheidsstaat zou worden.