Het raster als rigide danspartner in intrigerende coronakunst

De hamer en de dans. Het is een van die vele coronametaforen die we ondertussen versleten hebben. Dit was meer hoopvolle beeldspraak: met een ‘hamer’ van zware maatregelen zouden we de piek van besmettingen neerslaan. Daarna was het tijd om te ‘dansen’ met het virus, met kleine doelgerichte ingrepen, als elegante danspassen.

Een bijzondere combinatie van installatiekunst en performance die nu te zien is vanuit museum De Pont in Tilburg roept die veelgebruikte hamer-dansmetafoor weer in herinnering. Al komen hamer en dans hier niet na elkaar, maar bevinden ze zich gelijktijdig in één ruimte. De hamer is in dit geval het enorme stalen raster van dertig bij dertig meter dat op schouderhoogte het gehele centrale plein inneemt van de voormalige textielfabriek waarin het museum huist. Dat raamwerk, een soort systeemplafond zonder dakplaten, is National Chain 2020, een kunstwerk van de Amerikaanse Rita McBride (1960). Het is een heruitvoering van haar installatie National Chain uit 1997. Het raster hangt zichtbaar ontzettend in de weg. Het beperkt de bewegingsvrijheid, zoals coronamaatregelen dat doen.

De Pont heeft enkele werken van McBride in collectie, en wilde al langer met haar samenwerken. Binnen de coronabeperkingen ontstond een bijzonder geslaagde combinatie.

Golvende dansbewegingen

De dans komt van eindexamenstudenten van de Tilburgse dansacademie. Op afstand hebben zij contact met de Duitse choreograaf Alexandra Waierstall, die hen bewegingsinstructies geeft. Er gebeurt een wonder, want in plaats van dat het raster de bewegingen plat slaat, ontstaan vanuit die beperking juist intrigerende en poëtische choreografieën. Begeleid door duister dreunende of nerveus tikkende soundscapes kruipen de dansers over de grond. Verticaal kunnen ze bewegen, en dat doen ze ook, maar horizontaal moeten ze telkens bukken, wat een beklemmend gevoel geeft. Mede door de golvende dansbewegingen heeft het raster vaak iets van een wateroppervlakte, waarbij de dansers hun best doen om hun hoofd boven water te houden. Telkens hebben de dansers zich te verhouden tot hun rigide danspartner: het raster van McBride. De strijd die ze voeren, om te floreren binnen de beperking is even herkenbaar als vervreemdend.

Het ordenende principe van het raster rijkt tot aan je eigen telefoon

Er gebeurt dus iets bijzonders in De Pont. Alleen zijn foto’s en video’s de enige reden dat we dat we daar überhaupt een indruk van hebben. Want bezoekers blijven op grote afstand, het museum is nog steeds noodgedwongen dicht. De enige manier om iets mee te krijgen van de installatie en performance zijn de foto’s en video’s die de dansers zelf op het Instagram-account NationalChain_SocialPractices zetten.

Dat blijkt een meesterzet, want op deze manier zit je er middenin. De video’s die ze tijdens het dansen opnemen met hun smartphones zijn lekker ruw, rommelig en onbewerkt. Het beeld is vaak schokkerig, je ziet een vinger voor de lens, hoort iemand ‘start!’ roepen als het filmpje begint of er klinkt een telefoon die afgaat op de achtergrond. Schoenen piepen op de vloer, je hoort een danser hijgen. Juist al die kleine oneffenheden maken het prachtig intiem en een tikje benauwend. Je kruipt, met je eigen smartphone en Instagram als venster, dicht op de huid van de performers. Samen met een danser rol je over de vloer van het museum.

De buitenwereld

De keuze om National Chain 2020/Social Practices vrijwel alleen op Instagram uit te voeren, roept vragen op. Waarom zou je een kunstwerk exclusief onderbrengen bij een dochteronderneming van Facebook? Maar als je er langer over nadenkt, is het ook logisch: dit is waar de mensen nu zijn. Dit is kunst in de digitale openbare ruimte. Via het account van het museum, de persoonlijke accounts van de dansers en van ieder ander die het kunstwerk deelt, verspreiden de video’s zich over het sociale netwerk. Die video’s zijn vreemd, traag en mysterieus, dat valt op in de gelikte Instagram-wereld. Er is nog een interessante overweging: het raster van McBride rijmt prachtig met het vierkante raamwerk waarin Instagram standaard de foto’s en video’s ordent. Zo rijkt het ordenende principe van het raster tot aan je eigen telefoon.

De museumruimte waarin National Chain 2020/Social Practices plaatsvindt, is behalve het stalen raster leeg. Aan de muur hangt één enkel kunstwerk van Jan Dibbets. Het is een foto-realistische kopie van een rond raam. Dat is hoopvol, want zo komt behalve via het computerscherm ook de ‘echte’ buitenwereld toch een beetje naar binnen. Het venster lijkt helemaal echt, maar het klopt alleen vanuit het juiste perspectief. Alsof het kunstwerk wil zeggen: de weg naar buiten, dat is misschien alleen een optische illusie.

Gelukkig is er de dans.

Beeldende kunst National Chain 2020/Social Practices Rita McBride, Alexandra Waierstall en Fontys Dance Academy. T/m 2/5. Museum De Pont, Tilburg/Instagram. Inl: Depont.nl ●●●●●