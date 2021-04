Halve finale Champions League: gelijkspel bij Real Madrid-Chelsea

Real Madrid en Chelsea hebben na dinsdag beiden nog zicht op de finale in de Champions League. In Madrid speelden de twee clubs in het heenduel van de halve finale van de Champions League met 1-1 gelijk. Volgende week woensdag staat de return in Londen op het programma.

Het duel in Madrid, waar het bijna de hele avond regende, stond onder leiding van Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Die zag van dichtbij hoe de jonge Amerikaan Christian Pulisic Chelsea binnen het kwartier op voorsprong zette. Hij omspeelde Real Madrid-doelman Thibaut Courtois en schoot de bal tussen drie verdedigers door in het doel. Een kwartier later zorgde de Franse spits Karim Benzema al voor de gelijkmaker. Hij nam de bal in het strafschopgebied aan met zijn hoofd en schoot de bal uit de draai hard achter Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Na rust kwamen beide ploegen niet tot grote kansen. In de slotfase drong Real Madrid nog aan, maar doelman Mendy kwam niet meer in de problemen. Bij Chelsea verving voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech na een uur spelen doelpuntenmaker Pulisic.

De andere twee halvefinalisten, Paris Saint-Germain en Manchester City, spelen woensdag hun eerste duel bij de laatste vier. Ook die return staat voor volgende week op het programma. De finale van de Champions League wordt op 29 mei afgewerkt.