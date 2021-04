Groenewegen maakt comeback in Giro d’Italia na 9 maanden schorsing

Jumbo-Visma neemt sprinter Dylan Groenewegen begin mei mee naar de Giro d’Italia. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg dinsdag bekendgemaakt.

Groenewegen zal daarmee zijn comeback maken na een schorsing van negen maanden. Die kreeg hij opgelegd omdat hij in augustus tijdens een sprint in de Ronde van Polen zijn eveneens Nederlandse concurrent Fabio Jakobsen de hekken in reed. Jakobsen verloor daarbij nagenoeg al zijn tanden en liep een verbrijzelde luchtpijp, breuken aan het gelaat en een gebroken gehemelte op.

Jumbo-Visma-ploegleider Martijn Zeeman zegt dat het aanvankelijk het idee was Groenewegen „in de luwte” te laten terugkeren in het peloton door hem in te zetten in minder grote koersen. Doordat renner Chris Harper last heeft van oogproblemen was er echter een plek vrijgekomen in de ploeg voor de Giro d’Italia. Ook speelt mee dat de koersen waar Groenewegen aanvankelijk aan zou meedoen, vanwege de coronacrisis zijn afgelast of dreigen te worden afgelast. „Met deze oplossing kiezen we voor meer zekerheid, want na negen maanden zonder wedstrijden is het voor Dylan wel de bedoeling dat hij weer in competitie komt”, aldus Zeeman.