Geweld mag best van Hollywood

‘Iedereen weet dat hij een absoluut monster is.’ Wie? De 62-jarige superproducer Scott Rudin, een grootheid op Broadway en in Hollywood, waar zijn films goed zijn voor 151 Oscarnominaties en 23 Oscars. Rudin werkte met de gebroeders Coen, Wes Anderson, David Fincher, Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach en Greta Gerwig. Zijn naam staat voor kwaliteit.

Maar Scott Rudin Productions blijkt nogal een ‘intense werkomgeving’, schreef twee weken terug The Hollywood Reporter – inmiddels publiceerde elk vakblad zijn eigen horrorverhaal. Een soort sekte, met een baas die tiert, gilt en scheldt en personeel dat lijdt aan burn-outs, huilbuien en maagzweren. Rudin gooit graag met huisraad. In 2012 hielp hij een assistent met een welgemikt computerscherm naar de eerste hulp. Anderen bekogelde hij met een laptop, een mok, een nietmachine, een hete aardappel en een glazen fruitschaal. Hij is het soort baas dat in het voorbijgaan zonder enige aanleiding je bureau leeg zwiept. Ex-assistenten lijden aan PTSS, als overlevenden van een gijzeling.

Tja, klinkt het dan. Scott Rudin is een bullebak, maar hij krijgt dingen voor elkaar. No Country for Old Men! The Book of Mormon! Lady Bird! Voor de val van collega Harvey Weinstein in 2017 hoorde je al een kwart eeuw dat hij een grove, onbehouwen schoft was. Weinstein vloekte, dreigde, chanteerde, intimideerde, stal, sloeg en schopte. Kreeg hij zijn zin niet, dan smeet hij ook graag met dingen. Zo is Harvey nu eenmaal, was het dan. Kleurrijk, ‘larger than life’, maar wat een passie voor film! Een filmmogol van de oude stempel.

Toen Weinsteins wangedrag ook seksueel van aard bleek te zijn, acteerde Hollywood redelijk overtuigend verbijstering. Verkrachting is sinds #metoo voorlopig even van de agenda; zijn nu ‘gewone’ ploerterigheid, geweld en machtsmisbruik aan de beurt? Tot dusver liep de vakpers weg met wrede bazen. ‘Boss-zilla’, jubelde The Wall Street Journal in 2005 bij een profiel waarin Scott Rudin opschepte over de 119 assistenten die hij uitwoonde. Tegen Rudin begon je geen procedures, dan eindigde je op de zwarte lijst en verwijderde Rudin al je credits van zijn films. Liever een geldbedrag plus zwijgcontract.

Scott Rudin staat nu aan Hollywoods schandpaal, naast Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers) die recent eveneens als hork en tiran te kijk werd gezet. Is dat het eind van Hollywoods verering van de schofterige producer? Ik betwijfel het. Als een empathisch imago je kapitaal vormt terwijl je in het echt een arrogante, kille kwal bent, zoals bij Ellen DeGeneres, is zo’n onthulling schadelijk. Maar producers werken normaliter achter de schermen, je hoeft ze niet aardig te vinden. Liever niet eigenlijk. Oderint, dum metuant, wist Caligula al. Laat ze me haten, zolang ze me vrezen.

Scott Rudin heeft excuses gemaakt en trekt zich ter bezinning – even? – terug. Niemand van naam nam openlijk afstand van hem. Filmsite Vulture gelooft niet dat Hollywood hem ‘ArnieHammert’, uitsluit. Want acteur Arnie Hammer maakte zich schuldig aan bizar seksueel wangedrag, bij Scott Rudin gaat het slechts om geweld en intimidatie. Dat mag best.

Coen van Zwol is filmredacteur.