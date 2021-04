Gevechten in Myanmar bij grens Thailand

Bij een legerpost in Myanmar zijn hevige vuurgevechten uitgebroken in de nacht van maandag op dinsdag. Dat meldt persbureau Reuters. De Karen National Union (KNU), een militie van de etnische groep de Karen, stelt de post van het Myanmarese leger ingenomen te hebben.

Volgens lokale bewoners begonnen de vuurgevechten voor zonsopkomst. Een woordvoerder van de KNU verklaarde tegenover Reuters dat zij de legerpost hebben ingenomen en platgebrand, nadat deze enkele weken was omsingeld. Hij stelde dat er ook op andere plekken gevechten waren geweest.

Het is nog niet duidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij de gevechten. Dorpelingen hebben zeven soldaten zien wegrennen. Op sociale media zijn beelden van het brandende legerkamp te zien en schoten te horen. Een fotografe die voor persbureau Reuters werkt, plaatste onderstaande video op haar Twitter-account.

VIDEO SHOWS: FIRES AND SHOTS HEARD AS PEOPLE ARE SEEN RUNNING ALONG RIVERBANK after KNU Karen National Union forces have captured Myanmar army outpost near Thai border. Video verified by @reuters #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cNSIUpr0tU — soe zeya tun (@soezeya) April 27, 2021

Onrust

Sinds de staatsgreep door de militaire junta in februari is het onrustig in het Zuidoost-Aziatische land. Er zijn meer dan zevenhonderd demonstranten omgekomen, onder andere doordat het leger met scherp schoot bij het neerslaan van protesten. Daarnaast worden activisten opgepakt. Intussen krimpt de economie en lopen de voedseltekorten in het land op, waardoor ruim 3 miljoen inwoners noodhulp nodig heeft.

De staatsgreep volgde op een verkiezingsnederlaag van de junta, die volgens hen het gevolg was van fraude. Daarvoor hebben zij geen bewijs geleverd. Het Aziatische landenverbond ASEAN probeert druk uit te voeren op het Myanmarese leger om te voorkomen dat het land verder in een burgeroorlog verzandt, enkele dagen geleden spraken zij af met de legerleiding dat het geweld in het land moest stoppen.

