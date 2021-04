Een dag lang burgerlijk (on)gehoorzaam

In een rustige straat langs het Vondelpark staan twee jongens aarzelend bij het hek. Het is namiddag en het park in Amsterdam is vanwege de drukte afgesloten, maar het hek is niet zo hoog. Via de struiken kunnen ze misschien toch naar binnen. „Spannend toch? Wij zijn ook gewoon jonkies”, zegt de één. Hij heet Willem, 16 jaar, sluik haar, en komt uit Castricum. „Maar daar is nu niet zo veel te doen.” Zijn vriend Mauro, 16 – en gebeugeld –, toont een filmpje op zijn telefoon. „Hier, check al die mensen sprinten! Dat was net. Stond de ME opgesteld met paarden en knuppels en shit.”

„Zullen we?” Willem zet zijn voet op de spijlen en gluurt naar een politiebusje dat staat opgesteld aan de andere kant van het hek. Hij twijfelt. „Je weet niet wanneer ze kijken.”

Vorig jaar bleven de parken in heel Nederland op Koningsdag open. Het land zat midden in de eerste coronagolf en mensen waren angstig, de handhaving streng. Niet neervlijen op het gras, was toen de regel in sommige parken – en de mensen hielden zich eraan. Maar dit jaar leek het Koningsdagvirus sterker dan corona. In veel steden moest de politie ingrijpen om menigtevorming te voorkomen. Gemeente sloten parken af en riepen burgers op vanwege de drukte niet te komen. Was de burgerlijke ongehoorzaamheid in het land nog te beteugelen?

Wel in Den Haag, waar de rondgang ’s ochtends begon. „Je buik inhouden jongens”, klinkt het voor Paleis Noordeinde terwijl een groepje hardlopers gestoken in het oranje voor de ingang een selfie maakt. De vijftien deelnemers, The Hague Roadrunners, rennen vandaag een speciale paleistour van 8,5 kilometer en wat ze ook doen, ze staan als vanzelf anderhalve meter uit elkaar.

Net zo keurig verloopt het bij sociëteit De Witte even verderop. „Wilt u doorlopen”, gebiedt directeur Richard Wijs in oranje stropdas de leden van zijn club. Twee aan twee komen ze strak in pak langs voor koffie en een mini-tompouce. Streng: „Het is to go”. De leden kunnen vandaag „in hun bubbel” een wandeling maken door de stad, zegt Wijs. „Ik dacht: je moet wát. De activiteiten binnen liggen al een jaar stil.”

En al staan de terrassen op het Plein, normaal dé hotspot, al drie dagen in volle glorie opgesteld, wachtend tot de openstelling op woensdag, niemand, echt niemand heeft het gewaagd alvast even te gaan zitten, zegt Petra ten Bruggen-Cate, bedrijfsleider van Café Luden. „Ook niet met Koningsnach.”

Iets meer burgerlijke ongehoorzaamheid was er in het Noord-Brabantse Herpt. Daar had inwoner Marion Buijs opgeroepen tot een kleedjesmarkt vanuit de voortuinen. In het normaal zo saamhorige dorp, 746 inwoners, was al ruim een jaar geen activiteit meer georganiseerd, dus waar kwamen ze elkaar nog tegen? „Ik was zo brutaal geweest, want officieel mocht het niet”, zegt Buijs. Ze had nog discussie gehad of ze het moest delen in de appgroep van school. Er waren al snel meer dan tien aanmeldingen en niemand in het dorp had zin in een „overijverige boa” op z’n dak.

Maar uiteindelijk zong het rond en Buijs is tevreden. „Kijk toch eens.” Kleedjes met speelgoed, kinderboeken en spelletjes in tientallen voortuinen. Bewoners maken rondjes en overal een praatje – sommigen hebben elkaar al een jaar niet gezien. Al valt het de inwoners op dat op de kleedjes minder spullen liggen dan normaal – iedereen heeft het afgelopen jaar z’n troep al opgeruimd. En hé, daar klinkt carnavalsmuziek. „Van ondereeeeeen!” Een tractor met dj-booth rijdt door de straten en de mensen zingen mee: „Mèn kapster heej un stripke veur / Mèn kapster heej un stripke veur.”

In Utrecht, bij studentencomplex IBB, staat de muziek nog een paar tandjes harder. Zoveel tandjes dat de politie ’s middags rond twee uur met vijf man op bezoek komt. Maar waar te beginnen? De agenten lopen over de grasvelden van het terrein en om hen heen zien ze honderden studenten in groepjes – officieel hun eigen huishouden: vijftien personen – drinken, lachen en dansen in het gras. De studenten doen aan spijkerpoepen, flunkeyball, rollatorracen en hangen met ontbloot bovenlijf op de talloze zitbanken die ze voor de gelegenheid buiten hebben gezet. De grasvelden liggen bezaaid met flesjes bier en chips, maar de politie ziet vooralsnog weinig reden tot ingrijpen. Ja, de grote speakers moeten van het veld af, zegt een agent vriendelijk tegen één van de studenten. „Anders wordt het te veel een festivalsfeer.”

Het gevoel is dit jaar anders

De speakers gaan snel naar binnen, want de studenten zijn allang blij. Hoe anders was het vorig jaar? Toen waren hun verdiepingen – er wonen in het complex zo’n tweeduizend studenten – door de gemeente officieel nog niet als huishoudens aangemerkt en werd er streng gecontroleerd, ook op Koningsdag. „Je kreeg al een waarschuwing als je met twee huisgenoten buiten naast elkaar zat”, zegt de 22-jarige Chiel van Hal, die voor de grap met een anderhalvemeterstok zwaait. Dit jaar is het gevoel anders: „Op een gegeven moment is het wel klaar toch? En ik ga morgen niet m’n oma knuffelen.”

„Kom, we gaan”, zegt Willem, zijn been buigend over het hek van het Vondelpark. Hij springt, maar blijft haken. „Oh kut, m’n trui zit vast.” Mauro schudt zijn hoofd. „Oh sukkel”. Maar Willem rukt zich los en rent dan de bosjes in. „Kom…”, zegt hij. „Kom, kom…” Mauro twijfelt. „Vanaf hier zijn we beschut”, zegt Willem ongeduldig. Mauro wacht, ritst zijn Ajax-vest dicht, kijkt nog één keer om zich heen, en daar gaat ’ie. „Pas op dat je trui niet blijft haken!” klinkt vanuit de bosjes.