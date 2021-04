De kabinetsnotulen ende onderliggende keus

In zijn brief over de kabinetsformatie wees Herman Tjeenk Willink vorige week op een misverstand over dualisme. Dualisme wordt niet alleen ingeperkt door ‘dichtgeregelde akkoorden’, schreef hij, maar ook door het groeiende aantal Kamervragen. Daarmee maakt de Kamer zich afhankelijk van informatie van het kabinet dat ze behoort te controleren, aldus de informateur.

Terwijl het hele idee van de volksvertegenwoordiging juist is dat ze maatschappelijke feiten over (uitvoering van) beleid plaatst tegenover feiten van de regering.

Dit euvel zie je ook in coronadebatten. Het kabinet presenteert beleid, de Kamer is kritisch, het kabinet weerspreekt de kritiek – en de Kamer is uitgepraat. De stem van de samenleving gesmoord in keuzes van ministeries.

In de – logische – opwinding over de kabinetsnotulen inzake de Toeslagenaffaire draait het om soortgelijke kwesties. In het ene geval wilde de Kamer een feitenrelaas dat het niet volledig kreeg. In het andere klaagden kabinetsleden onder meer over het kritische Kamerlid Omtzigt. Conflicten over Haagse feiten en Haagse functionarissen. Over machtsvragen. Niet over de maatschappelijke werkelijkheid.

Tegelijk compliceert de kwestie van de notulen de formatie. Daarin is de Kamer regisseur. De macht zelf. Niet de tegenmacht. De nieuwe bestuurscultuur waaraan Tjeenk Willink werkt is dan ook nadrukkelijk een wens van de Kamer. Maar openheid over de besloten bestuursstijl onder het vorige kabinet is dat evengoed.

Een botsing van belangen. Je kunt vermoeden dat de Kamer de vorming van een nieuwe regering als voornaamste maatschappelijke wens ziet. Maar ook dat de Kamer meent dat de samenleving allereerst uit is op een afrekening met de vorige regering.

Politiek is natuurlijk niet alleen drama. Niet alleen ruzie en wantrouwen. Politiek is ook samen iets bouwen. Maar om de paar decennia ontluikt in Den Haag het verlangen naar een ommekeer. Een kleine revolutie. De ‘nieuwe bestuurscultuur’ dient daartoe misschien ook, al moet je bij Haagse revoluties altijd rekenen op een teleurstellende uitkomst. De laatste was in 2002, toen Pim Fortuyn „de puinhopen van acht jaar Paars” attaqueerde. Het eindigde in zijn tragische dood en een opzienbarende zege voor zijn partij, maar ook in acht jaar premierschap van de onspectaculaire Balkenende (CDA).

Toch is dit de keuze die voorligt: een Kamermeerderheid die primair uit is op een nieuwe bestuurscultuur, of gewoon af wil van Rutte en eventueel Hoekstra. Beide kunnen legitieme standpunten zijn. Maar het is misschien wel goed als Kamerleden deze vraag de komende dagen krijgen voorgelegd – zodat de maatschappij te weten komt wat de dames en heren met deze aanhoudende opwinding aan willen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven