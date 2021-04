De Brusselse KVS wacht niet langer op versoepelingen

Voor de in steigers gehulde gevel van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in het centrum van Brussel zijn grote witte tenten opgetuigd. Langs dranghekken wachten mensen op anderhalve meter afstand van elkaar tot ze eerst een bandje om hun pols krijgen, en vervolgens een dun wattenstaafje in de neus. Vervolgens is het een paar minuten wachten op stoelen anderhalve meter van elkaar. „Het lijkt hier wel een rampgebied”, zegt een van de bezoekers nadat ze de tent heeft mogen verlaten met een nieuw bandje om de pols dat bevestigt dat ze negatief is getest op corona.

Helemaal zoals de KVS haar heropening na maanden van sluiting voor zich had gezien, is het maandagavond niet, erkent artistiek directeur van het theater Michael De Cock. „Het is een vreemd gevoel om dit zo te zien”, wijst hij naar de tenten. Aan het tentdoek heeft de organisatie spandoeken gehangen. Met hoofdletters in twee talen: ‘Dit is niet het nieuwe normaal.’ Maar het werd tijd, vond De Cock: „Tijd om theater terug op de politieke agenda te zetten. Je kunt coronaveilig naar theatervoorstellingen, en dat willen wij bewijzen.”

Dit is niet het nieuwe normaal Michael De Cock artistiek directeur KVS

Begin april kondigde KVS, dat sinds oktober opnieuw de deuren moest sluiten, aan op 26 april de deuren te zullen heropenen, ongeacht de op dat moment geldende coronamaatregelen. Officiële versoepelingen bleven sindsdien uit. Nog altijd zouden theaters, bioscopen en concertzalen tot zeker begin juni gesloten moeten blijven. Gelobby achter de schermen bracht op het nippertje resultaat. KVS kreeg zondag toestemming om geplande voorstellingen wel te laten doorgaan: als ‘testevents’, de eerste die in België georganiseerd worden.

Maandag was een try-out met rond de vijftig mensen, enkel pers en genodigden uit de sector. Woensdagavond is het eerste echte testevenement, met honderd vrijwilligers. Op het podium een toepasselijke voorstelling, waarin het verhaal wordt verteld van Claudine, die tijdens de coronacrisis overlijdt in een zorgcentrum. Bij haar laatste uren mag haar eigen zoon niet aanwezig zijn, maar enkel een zorgrobot. De voorstelling Jonathan werd tot nog toe enkel buiten opgevoerd, in september vorig jaar op het plein voor de KVS. De voorstelling laat zien wat we het laatste jaar hebben moeten missen, legt acteur Bruno Vanden Broecke uit: „Mens zijn.”

KVS doet geen oproep tot anarchie, benadrukte de organisatie vooraf over haar initiatief tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wel is ze kritisch op het beleid. „Er wordt niet naar oplossingen gezocht en niet naar ons geluisterd. En dat frustreert”, aldus artistiek directeur De Cock. Het theater is ervan overtuigd dat voorstellingen veilig kunnen doorgaan door goed te ventileren, afstand te houden, mondkapjes op te houden en het publiek in veilige banen langs elkaar te leiden. Daartoe zijn in de zaal extra rijen stoelen weggehaald, en worden tussen elke bubbel twee stoelen vrijgehouden.

Bij alle voorstellingen worden nu nog vooraf sneltesten uitgevoerd. Het publiek laat zich een week later ook nog testen met een PCR. „Het is niet de bedoeling dat we dat blijven doen”, benadrukt De Cock. „Volgens ons is testen niet nodig, zolang er goed wordt doorgelucht.” Om die theorie te bewijzen, schakelde de organisatie twee bedrijven in die de luchtkwaliteit in het theater meten. In de zaal hangen vijf sensoren die constant de hoeveelheid koolstofdioxide, de luchtvochtigheid en het fijnstof in de lucht meten. Door alle voorschriften en het bestaande luchtverversingssysteem zouden de waarden ver onder risiconiveau moeten blijven. Zakelijk leider Merlijn Erbuer: „We beginnen dat te testen met honderd bezoekers in de zaal, en schalen in de komende weken langzaam op naar 250.” Deze test, inclusief sneltesten, kost de KVS de komende weken rond de 50.000 euro extra. „Een investering die we doen om een constructieve dialoog te starten. Als het aan ons ligt, kan de hele sector dan zo snel mogelijk open. Maar dat is aan de politiek.”

Na de voorstelling zijn acteurs Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens opgetogen. Dhaenens: „We hebben nog nooit zo lang niet gespeeld.” Vanden Broecke: „Je beseft nu pas echt wat je te lang normaal hebt gevonden. De goesting om te spelen voor volle zalen is vanavond nog harder gaan leven. En nu maar beginnen bidden. Please, laat de resultaten goed zijn.”

De CO 2 -monitor die onder andere het koolstofdioxide-gehalte in de zaal meet. Foto Danny Willems

Niet veel later brengt de organisatie goed nieuws: de belangrijkste parameter, koolstofdioxide, mocht in de zaal de drempel van 1200 ppm niet overschrijden. Tijdens de voorstelling gingen de meters tot maximaal 660.