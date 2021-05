Camperleven: samen de rat race ontvluchten van altijd maar groter en meer

‘Een tijdje uit de rat race van altijd maar groter en meer’

Foto Sven Benjamins

Hun Volkswagen T3 kampeerauto is van bouwjaar 1980, en aanmerkelijk ouder dan zij zelf zijn. Inge Both (1986) en Freek van der Vlist (1984) uit Gouda kochten hun eidooiergele kampeerbusje in 2017, voor een bedrag dat ze graag privé houden. Ze doopten hem Epic Eddie; het moest een vriend worden, zeggen ze, om epische avonturen mee te beleven.

De eerste epische reis ging naar Latijns-Amerika. Driekwart jaar trok het stel met Epic Eddie over het continent. Anderhalf jaar lang hadden ze zich voorbereid. Een cursus Spaans gevolgd. Zich verdiept in de politieke situaties op het continent (lees: welke plekken te mijden). En in de luchtgekoelde benzinemotor van Eddie, zodat ze bij pech niet volledig onthand zouden zijn.

Op 5 juni 2018 kwam hun kampeerauto in de haven van het Colombiaanse Cartagena uit een container. Het waren de eerste meters van een reis van 25.000 kilometer. De foto’s op hun Instagram-pagina zijn oogverblindend. Gele Eddie op een spiegelend witte zoutvlakte in Bolivia, tussen alpaca’s in het Andesgebergte in Peru, bij de watervallen van de Iguaçu in Argentinië. „We leefden veel buiten”, zegt Both, werkzaam bij Vogelbescherming. „Hier in Nederland is het altijd zo druk, en ben je zo snel afgeleid van dingen die er echt toe doen. Zoveel quality time samen en een tijdje uit de rat race van altijd maar groter, meer en beter, dat voelde als een groot cadeau.” De reis deed ze beseffen dat geluk niet afhangt van mooie spullen of geld – mooie herinneringen maken is veel belangrijker.

Soms was het afzien. Door motorpech, of kou. Sommigen zullen zulke ontberingen horror vinden, denkt Van der Vlist, chef-kok van beroep. Maar hij had tijdens die reis vaak het gevoel „echt te leven”. „Soms reden we 200 kilometer zonder iemand tegen te komen. Op zo’n zoutvlakte heerst absolute stilte, je hoort niets, alleen jezelf.”

Door corona maakten ze de laatste tijd binnenlandse tripjes. Naar de kust, naar een kampeerterrein in de Amsterdamse Waterleidingduinen. „Er kan nu weinig, maar dit kan nog wel.” De gedroomde volgende reis gaat naar Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Barry is een man-op-leeftijd met constant gebreken

Foto Sven Benjamins

Sarah Blom (1987) koesterde al zeker vier jaar een camperdroom: een huis dat je altijd bij je hebt, waar je ook gaat. Maar in haar eentje zo’n grote aanschaf doen, het voelde als een grote verantwoordelijkheid. Met haar vriendinnen Darla van Hoorn (1987) en Sahel Setorg (1988) huurde ze al regelmatig een kampeerauto, om samen naar Lowlands en andere festivals te reizen – véél comfortabeler dan een tentje.

En toen kwam corona. Van Hoorn: „Ik was een fervent reiziger, opeens kwamen de muren op me af. Een eigen camper leek me een ideale oplossing.” De drie vriendinnen uit Amsterdam besloten gezamenlijk een camper te kopen. Ze keken op Marktplaats en kochten veertien dagen later, in april vorig jaar, Barry, een bordeauxrode Volkswagen T4 uit 1993 met 326.000 kilometer op de teller. Kostprijs: 6.250 euro, en daar kwamen al snel 1.200 euro garagekosten bij, want Barry is een man-op-leeftijd met constant gebreken. De geluidsinstallatie piept en kraakt, en de blower doet het alleen op de standen 0 en 4.

Toch lachen ze om het resultaat van de laatste verplichte keuring van Barry: een lijst met vijftien mankementen. Ze hebben de garagehouder gewoon aan het werk gezet. Hun „rode prins” is uitgegroeid uit tot een onmisbare quarantainebuddy. Barry heeft hun onderlinge vriendschap verstevigd, en ze delen niet alleen het geluk, maar ook de bijkomende lasten. Het idee dat Barry de geest zou geven, noemen ze „een nachtmerrie”.

Met elkaar en afzonderlijk reden ze in tien maanden tijd zo’n 14.000 kilometer. Vakanties naar Frankrijk en Zwitserland, maar ook dagtripjes. Naar Hotel De Goudfazant in Amsterdam, om te zwemmen in het IJ, of naar Texel om daar oesters te rapen.

Barry staat bij Sahel Setorg voor de deur geparkeerd. Met haar mobiele telefoon geeft ze een rondleiding door de camper. Ze toont het fornuis („Voor het opwarmen van glühwein”), de opvouwbare barbecue, de opblaasbare ananas, voor zwempartijtjes. Ze opent de proviandkast. Altijd voorhanden in Barry: pasta en pindakaas, uiteraard, maar ook Marshmallows, blikjes kabeljauwlever en een fles Salmari, salmiaklikeur. De drie camperaars kunnen niet zonder, zeggen ze.

‘Fijn om onderweg de luxe te hebben die ik thuis ook heb’

Foto Sven Benjamins

Zijn camper was een lakmoesproef voor z’n huwelijk, zegt Fred Klinkhamer (1950). De gepensioneerde horeca-ondernemer uit Soest verkocht zijn huis en in afwachting van een nieuwe woning heeft hij daarna tien maanden met zijn echtgenote Mieke in hun huis-op-wielen gewoond. „Als je het zo lang op dertig vierkante meter met elkaar volhoudt, dan zit het goed.”

Nu is het niet echt behelpen in hun Niesmann + Bischoff Arto 85E. Deze 8,42 meter lange, 5.500 kilo zware camper van Duitse makelij is van velerlei comfort voorzien: vier slaapplaatsen, een keuken, douche en toilet, airco, leren bekleding, satelliet-tv, een rek voor de elektrische fietsen achterop. Fred Klinkhamer: „Ik heb alle opties aangekruist, ik houd ervan als auto’s compleet zijn.” De kostprijs van zijn „Bentley onder de campers”: 230.000 euro.

Er zijn vast camperaars, zegt Klinkhamer, die vinden dat zoveel luxe niks met kamperen te maken heeft. Maar dit past bij hem: „Dit is een verplaatsbaar huis, een rijdend restaurant, mijn mobiele vakantieverblijf. Ik vind het fijn om onderweg de luxe te hebben die ik thuis ook heb.”

Zo’n 200 dagen per jaar gaat het echtpaar Klinkhamer op stap met de camper: dagtripjes naar het strand, „rondjes Nederland” en langere vakanties naar Spanje.

De reis naar hun bestemming is belangrijker dan de bestemming zelf, zegt Klinkhamer. Lekker over een Route National tuffen en dan in de Michelin-gids een goed restaurant voor de lunch uitkiezen.

Om zo’n zware camper te mogen besturen moest hij een speciaal rijbewijs halen. „Achter het stuur word ik een ander mens. Ik ben zonder zorgen. Een telefoon of afleiding wil ik niet, ik moet me focussen en geen last van haast hebben.”

Als een piloot werkt hij voor het wegrijden een checklist af: is de stroom eraf, zijn de ramen dicht, is de satellietantenne naar beneden, zijn de tafels leeg? „En het is goed dat mijn vrouw naast me zit. Zo’n grote camper rijdt best makkelijk. Maar je moet echt rustig aan doen, en er niet als een personenauto mee gaan rijden.”

Laatst zag hij een camperaar van 85 jaar die de wereld overging. Dat gaf hem hoop. Hij zou graag nog vele jaren willen genieten van de vrijheid die zijn camper hem bezorgt.