Calefax verzacht gemis van livepubliek met interactief concert

Een livestream werkt maar één kant op: het publiek ziet de spelers, maar de spelers zien alleen een lege zaal. Rietkwintet Calefax probeerde het gemis van livepubliek dit weekend te verzachten met een interactief concert. Naast de reguliere livestream via platform Concert in Huis was het optreden ook te volgen via vergader-app Zoom: vooraf geselecteerde Zoom-kijkers waren te zien op een groot scherm op het podium én konden terugpraten tegen de musici.

De opzet deed denken aan tv-programma Even tot hier, met livepubliek op een videowand, al was de kleinschalige praktijk van een kamermuziekconcert weerbarstiger. Ongeveer 45 schermen namen deel aan de Zoom, met circa 65 toeschouwers. Tijdens de muziek stonden de deelnemende apparaten op mute, maar wanneer het applaus aanstaande was, werd Calefax regelmatig weggedrukt door bijgeluiden uit deze of gene huiskamer.

Groeipotentie

Zuur was dat het brein achter het programma, basklarinettist Jelte Althuis, uitgerekend nu geveld was door corona. Althuis zat in de Zoom en kondigde zijn collega’s aan, die met invaller Jesse Faber op basklarinet de invloed van Dvorák op de Amerikaanse muziek verkenden. Faber deed het uitstekend en Calefax speelde vertrouwd goed, maar Althuis werd wel gemist als geestelijk vader en presentator, die vanaf het podium de samenhang tussen de stukken kon toelichten. Zo vroegen door overmacht en kinderziektes randzaken veel aandacht – een ander euvel was de geluidskwaliteit van vooraf opgenomen delen uit Dvoráks Kwintet, op. 97.

Een sympathiek initiatief met groeipotentie, kortom. Inhoudelijk was het programma sterk, met onbekende muziek van de Afrikaans-Amerikaanse componist en vriend van Dvorák Harry Burleigh, een heerlijk arrangement van Samuel Barbers pianostuk Excursions en de wereldpremière van Clay, bezwerende en aardse muziek van Tobias Klein (die óók in de Zoom zat). Ondertussen is Calefax ook nog op zoek naar een nieuwe klarinettist: met een weergaloos gespeelde openingslick in Gershwins Rhapsody in blue gaf invaller Bart de Kater zijn visitekaartje af.

Klassiek De nieuwe wereld volgens Dvorák door Calefax. Live vanuit Concertgebouw Amsterdam. Gezien: 26/4 online via Zoom. Terugkijken via Concert in Huis. Inl: calefax.nl ●●●●●