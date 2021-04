Aparte geur

Voor de snelle graai liggen enkele mondkapjes op het dashboard van mijn auto, te gebruiken door de bestuurder. Gedwongen door de anti-coronamaatregelen zette mijn vrouw er een op. Lopend naar de supermarkt zei ze dat het ding wel erg apart stonk. Twee dagen eerder had ik er een van een medewerker van de forensische opsporing gekregen, bij aanvang van de schouw van een stoffelijk overschot dat er al een paar weken lag. Na afloop gooide ik dat exemplaar routinematig op het dashboard van mijn auto. De geur? In twintig jaar in dat vak wen je er wel aan. Anderen niet.

