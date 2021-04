‘Als het weer omslaat wil je gasten behaaglijk binnen kunnen zetten’

Haute cuisine serveren op het terras – daar kan je beter niet aan beginnen, zegt Jarno Eggen, eigenaar en chefkok van tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Staphorst. Een beetje wind, en de gerechten zijn binnen een mum van tijd afgekoeld. „Dan springen de tranen in je ogen.”

Eggen wil maar zeggen: gasten verwachten een bepaald niveau als ze bij hem aanschuiven. Ze komen dikwijls van ver, geven veel geld uit. „En als het weer dan omslaat, zitten ze er niet meer comfortabel bij. Eigenlijk wil je ze dan behaaglijk binnen zetten.” Maar dat kan niet, want vanaf woensdag mogen alleen de terrassen open, tussen 12.00 uur en 18.00 uur om precies te zijn.

Eggen wil zijn gasten een unieke belevenis bieden. „En dat niveau kunnen we nu niet halen.” Conclusie: Eggen houdt het restaurant voorlopig dicht.

Daarin is hij niet de enige. Ook andere horecazaken in Nederland kiezen ervoor om, hoewel ze een gedwongen sluiting van ruim een half jaar achter de rug hebben, hun terras toch niet op te bouwen.

Om hoeveel cafés en restaurants het gaat, is niet duidelijk. „Maar het is een klein deel”, zegt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „De overgrote meerderheid zal opengaan.”

Ondernemers die de deuren nu nog even gesloten houden, hebben daar uiteenlopende redenen voor. Een belangrijke is dat het in de meeste gevallen weinig rendabel is om met alleen een terras open te gaan, waar dan ook nog eens maximaal vijftig mensen op mogen plaatsnemen. Vakblad Misset Horeca vroeg 148 ondernemers of ze met enkel hun terras uit de kosten zouden komen: 70 procent antwoordde van niet.

Terrassen brengen ook onzekerheid met zich mee. Wordt het twintig graden met een zonnetje, of zeven graden met regen? Een cafébaas die met het eerste scenario in het achterhoofd personeel inhuurt en voorraden aanlegt en vervolgens door een buienfront wordt verrast, blijft met een financiële strop achter.

De afgelopen dagen kwam daar nog een ander argument bij: de druk op de IC’s. „Ik vind de timing heel slecht”, zegt eigenaar Sander Haafkes van Café De Stier in Eibergen. „Met deze versoepelingen houden we deze situatie langer in stand. Terwijl iedereen erbij gebaat zou zijn als de curve sneller naar beneden gaat: de zorg, zieke mensen, de horeca.”

Burgemeesters van de grote steden en KHN zeggen dat het op terrassen mogelijk is om bezoekers op een gecontroleerde, en dus veilige manier bij elkaar te zetten. Haafkes gelooft daar niet in. „Ik respecteer de collega’s die wel opengaan, elke ondernemer zit in een andere situatie. Maar bij de persconferentie zei Rutte dat mensen koffie konden drinken, een lunch nuttigen en dan tegen vijf uur misschien een glaasje bier. Ik schoot in de lach. Dat is niet de werkelijkheid. Als mensen om twaalf uur het terras op schuiven, zitten ze op veel plekken om één uur aan het bier, zo gaat het. Ze komen dichter bij elkaar, bijvoorbeeld in de loop naar de wc. Dan krijg je meer besmettingen.”