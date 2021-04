Zonder achtergrond

Wanneer er een clubje wordt opgericht, door grote mensen of kleine, jonge mensen zijn er twee zaken van belang: wie hoort erbij? Want als iedereen vrij toegang heeft gaat de exclusiviteit eraf. En twee: de deelnemers zullen plechtig zweren dat wat in de club gebeurt strikt vertrouwelijk blijft – ook als er niets gebeurt.

Ik heb het niet per se over de ministerraad, maar over elk clubje waar vijf jongeren samenzweren op een braakliggend terrein. Het geheim stelt bijna nooit iets voor, en komt hierop neer: niet uit de school klappen. Iedereen begrijpt wat een bordeel is, maar ‘Wat in Yab Yum gebeurt, blijft in Yab Yum.’ De Zwarte Klauw kent geen buitenleden.

Arjen Fortuin besprak vrijdag in deze krant het programma #Ajouad: verslaggever Ajouad El Miloudi bezocht de ‘heren’ – zo noemen ze zichzelf – van Sociëteit Eensgezindheid (sinds 1863) te Hengelo, Overijssel. Ajouad is een Marokkaans-Nederlandse jongeman, geboren en getogen in Amsterdam- Oost. Hengelo is Twente, en Twente is mijn jeugdland. Ik moest die aflevering zien, al was het maar om eigen, licht bruine herinneringen te ‘sensibiliseren’, opgedaan in mijn Twente dat toen nog grotendeels blank was.

Het viel niet tegen: De ‘heren’ van de sociëteit werden nu voorgesteld als ‘wit’, ze waren notaris of arts en maakten deel uit van de lokale elite. Geen vrouwen.

De mensen buiten Hengelo spraken in mijn jeugd wel over ‘Hengeler Weend’ (Hengelose wind) om aan te geven dat de bewoners nogal geneigd waren tot pochen en poeha.

De leden van de sociëteit waren zeer ruim vijftig plus en kleedden zich naar eigen zeggen in een ‘colbert’ en een ‘nette pantalon’. Laat ik nu altijd hebben geleerd dat je gewoon ‘broek’ en ‘jasje’ zegt, als je niet op een winkelbediende wilt lijken.

Maar de heren waren roerend in hun omarming van Ajouad. Hij kon er zo bij, hoor. De secretaris van de club oordeelde dat deze jongeman ‘voortreffelijk Nederlands praat’.

Ik hoorde weer de steile verbazing die mij vaak ten deel viel, vroeger, en die verbaasde mij dan weer.

De secretaris zei tegen Ajouad: „Jij hebt toch helemaal geen achtergrond”.

Wat een radicale visie werd daar verwoord: iemand zonder achtergrond. Ik moet nu meteen bitsen: maar die heren zelf zijn allemaal heren en wit en safely middle class en dat is toch ook een achtergrond. Maar hun eigen achtergrond zagen ze niet als achtergrond, dat was iets neutraals. En ineens werd ik weer omringd door de naïviteit uit mijn jeugd. „Jij hebt gewoon een kleurtje, nou en?”

Er viel daar wel degelijk een geheim te vergeven: Het Geheim van Twente, waar de identiteitspolitiek nog steeds niet definitief is doorgebroken.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.