Von der Leyen snoeihard over seksisme achter #Sofagate

„Gekwetst en alleen” had ze zich gevoeld, door een incident dat haar evident overkwam „omdat ik een vrouw ben”. In een openhartige toespraak blikte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandagmiddag terug op haar bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, begin deze maand. Tijdens dat bezoek stond er voor Von der Leyen geen stoel klaar – terwijl Erdogan en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wel plaatsnamen.

Videobeelden van het incident werden breed uitgemeten, niet in de laatste plaats omdat Von der Leyen haar ongenoegen met een hoorbaar ‘ehm’ direct duidelijk maakte. Michel zag zich al genoodzaakt meermaals en uitgebreid „zijn grote spijt” over het incident te betuigen. Achter de schermen kwam in Brussel bovendien een venijnig vingerwijzen op gang, over de vraag wie verantwoordelijk was voor de diplomatieke blunder.

Maar Von der Leyen zelf zweeg over #Sofagate – tot maandag. In een verklaring in het Europees Parlement klaagde de Commissievoorzitter expliciet het seksisme in de situatie aan. Voor het incident was volgens Von der Leyen „geen enkele rechtvaardiging” en dus moest ze „concluderen dat het gebeurde omdat ik een vrouw ben”. Het toont volgens de voorzitter „hoeveel we nog moeten bereiken, voordat vrouwen als gelijken worden behandeld”.

Spijtbetuiging Michel

De nasleep van het incident zette niet alleen de verhouding met Turkije onder druk, maar leidde vooral ook binnen Brussel tot spanningen tussen Von der Leyen en Michel. De Commissievoorzitter benoemde de rol van Michel maandag niet, maar haar ongebruikelijk felle veroordeling van de situatie laat zien dat de kreukels nog allerminst zijn gladgestreken.

Von der Leyen gebruikte haar spreektijd bovendien om nogmaals aandacht te vragen voor de vrouwenrechten in Turkije en noemde de uittreding van het land uit de zogeheten Istanbul Conventie, een verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt, een „vreselijk signaal”. Ook kondigde ze nieuwe wetgeving aan om bedreigingen richting vrouwen in de Europese Unie forser te kunnen aanpakken.

Ook Michel reflecteerde in het Europarlement maandag op de situatie en toonde wederom spijt. Verschillende parlementariërs haalden in de discussie hard uit naar de Raadsvoorzitter, maar er klonk vooral ook kritiek op de reputatieschade die de EU door het geblunder met de stoelen op het geopolitieke toneel lijdt. In haar slotwoorden bedankte Von der Leyen de Europarlementariërs voor de „getoonde solidariteit”.

Een klein verzoenend gebaar richting Michel kwam er uiteindelijk ook: Von der Leyen sprak de hoop uit met hem samen te werken aan een meer „verenigd geluid”.