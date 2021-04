Volle IC’s, maar geen code zwart

Het personeel in de ziekenhuizen is moe. Directeur Nardo van der Meer van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis: „We hebben nu elke week 30 IC-diensten (op 378 diensten) voor verpleegkundigen die we ad hoc moeten vullen. Tijdens de eerste coronagolf gooiden we dat in de appgroep en dan reageerde er altijd iemand: ‘ik wil wel!’ Nu niet meer, en dat snap ik. We krijgen de diensten nét rond.”

De intensive cares liggen weer vol, met Covid-19-patiënten én andere patiënten. Maar ‘code zwart’ – de situatie dat ernstig zieke patiënten de deur wordt gewezen? Zo ver is het niet, blijkt uit een rondgang langs tien ziekenhuizen in Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland, Gelderland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht.

De ziekenhuizen proberen al sinds tweeënhalve week gezamenlijk 1.500 IC-bedden in bedrijf te houden, de helft meer dan normaal. Die zijn grotendeels bezet. Er liggen ongeveer 820 Covid-patiënten – de ene keer 800, de andere keer 835. En nog eens ruim 400 andere patiënten.

Wel is het code „donkergrijs” voor non-Covid-patiënten, van wie de behandeling telkens wordt afgezegd, zegt hoofd intensive care van het Amsterdamse VUMC, Armand Girbes. Bij de hartchirurgie bijvoorbeeld, staan in een groot ziekenhuis als het Catharina tientallen patiënten op de wachtlijst. Directeur Van der Meer: „Het is een precaire balans. Wij hebben 36 IC-bedden open, normaal zijn dat er 18. Op 18 van die 36 bedden liggen Covid-19 patiënten.”

Anders dan de eerste golf

Er zijn veel verschillen met de piek tijdens de eerste golf, een jaar geleden, zegt Van der Meer. „De Covid-patiënten zijn gemiddeld iets jonger (50 tot 65 jaar) en liggen er langer dan vorig jaar. Ze zijn dus iets zieker, maar kunnen door hun lagere leeftijd langer een IC-opname aan.”

Nog een verschil is dat vorig jaar bijna álles in de ziekenhuizen aan de kant werd geveegd om ruimte en personeel vrij te maken voor Covid-patiënten. Dat willen ziekenhuizen niet meer. Ze blijven bijna de helft van de reguliere operaties en ingrepen uitvoeren. Ook daarom liggen de IC’s vol.

En er is nóg een verschil: ongeveer de helft van het ziekenhuispersoneel – bijna iedereen die fysiek contact heeft met patiënten – is ingeënt tegen Covid-19. Dat ging langzamer dan verwacht en is nog niet klaar, maar het ziekteverzuim is niet hoog vanwege coronabesmettingen van het personeel, zoals in oktober en november.

Intensive cares: meeste patiënten tussen 60 en 70

Zaterdag waarschuwden de intensivisten van de tien Brabantse ziekenhuizen in een open brief het publiek voor ‘code zwart’. Dát, zeggen directeur Van der Meer in Eindhoven en Bart Berden, ziekenhuisdirecteur en voorzitter van de Brabantse acute zorg, was een noodkreet als reactie op de versoepelingen die woensdag ingaan. Berden: „Onze professionals voelden de behoefte een statement te maken na de geluiden dat het ‘wel meevalt’ en het feit dat de overheid de lockdown afbouwt.”

In een draaiboek

Code zwart is na de coronagolf vorig jaar in een draaiboek gegoten. Eerst worden, zo lang mogelijk, alle ernstig zieke Covid-19-patiënten verspreid over het land. Pas als alle ziekenhuiscapaciteit is uitgebreid – landelijk 1.550 IC-bedden lijkt het maximaal haalbare – en nergens meer plek is, moet de minister van Medische Zorg code zwart afkondigen.

Is code zwart afgekondigd, dan gaan de artsen anders selecteren. Artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten legden in de zomer de keuzes vast. Eerst maakt de dienstdoende arts medische afwegingen: heeft deze patiënt baat bij een lange IC-opname? Vervolgens zijn er niet-medische criteria – zorgpersoneel met Covid-19 heeft bijvoorbeeld voorrang. Daarna volgt selectie op leeftijd (jongeren gaan vóór). De laatste noodoplossing is loten. Ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers herhaalde maandag dat code zwart niet aan de orde is en „hopelijk” niet komt.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft het draaiboek goedgekeurd. Sterker, artsen mogen er niet van afwijken. De Inspectie: „Het toepassen van een lokale variant hierop zou betekenen dat patiënten in verschillende ziekenhuizen geen gelijke kans op behandeling en overleving krijgen. Dat is ethisch ontoelaatbaar.”

Wie liggen er op de intensive care? Wie liggen er nu met Covid-19 op de intensive cares? Tweederde is man. De groep is gemiddeld jonger dan vorig jaar: veel vijftigers, begin zestigers en veertigers. De vrouwen die er liggen hebben veelal fors overgewicht. De meerderheid heeft een migratie-achtergrond – hoewel dat verschilt per regio. Tijdens de piek van de eerste golf, begin april vorig jaar, lagen zo'n 1.400 Covid-patiënten op de intensive cares. Nu schommelt dat aantal al een aantal weken rond de 800. Ze liggen er wel iets langer dan een jaar geleden doordat ze gemiddeld jonger zijn en dus langer een IC-opname aankunnen, en nodig hebben.

Worden de vakantieverloven van verpleegkundigen deze mei-vakantie ingetrokken omdat de nood zo hoog is? Nee, zegt Peter van der Meer, directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Sommige ziekenhuizen hebben personeel wel gevraagd hun vakantie uit te stellen, maar niets geëist. Nardo van der Meer: „Zoiets moet vrijwillig gebeuren, anders gaat het niet.”