Turkije beveelt arrestaties van honderden ‘Gülen-aanhangers’

De Turkse autoriteiten hebben de arrestaties bevolen van 532 verdachten wegens hun vermoede banden met de beweging van de islamitisch geestelijke Fethullah Gülen. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu maandag. Onder de verdachten zouden 459 dienstdoende militairen zijn.

Het justitieel onderzoek is uitgevoerd in 62 Turkse provincies en richt zich op de veronderstelde infiltratie van de Gülen-beweging onder Turkse militairen. De autoriteiten verdenken de groepering van betrokkenheid bij een mislukte coup in juli 2016. Daarbij kwamen ruim 250 mensen om het leven. Gülen, die in de Verenigde Staten in ballingschap verblijft, ontkent iedere betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep.

De Turkse autoriteiten reageerden in de nasleep van de couppoging volgens Amnesty International met „een klopjacht van ongekende omvang” op vermeende aanhangers van de Gülen-beweging. Tot nu toe zijn zo’n tachtigduizend mensen gearresteerd en grofweg 150.000 politieagenten, rechters, openbaar aanklagers, advocaten, academici en militairen ontslagen of geschorst. Ook moesten zeker 160 mediabedrijven op last van de regering sluiten.

Lees ook: Waarom Turken wél denken dat Gülen achter de coup zat