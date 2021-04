Triage bij ‘code zwart’ in zorg kan niet anoniem

Ziekenhuizen bereiden zich voor op ‘code zwart’, de situatie waarin niet meer voor elke patiënt met een IC-indicatie een bed beschikbaar is. Die situatie is gelukkig nog niet bereikt, maar dat zou alsnog kunnen gebeuren. Leidraad voor de keuzes die dan gemaakt moeten worden is het draaiboek van artsenorganisatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Daarin staan de criteria voor het selecteren van patiënten die bij schaarste wel en niet een IC-bed krijgen. De triageteams die die beslissingen nemen, zijn in de meeste ziekenhuizen inmiddels samengesteld en hebben vaak ook al geoefend met het draaiboek.

Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht (Amsterdam UMC).

Over de teams zijn tal van vragen. Hoe is bijvoorbeeld de verhouding tot de verantwoordelijke behandelaar van de patiënt? En wat wordt in het geval van code zwart over het besluit van het triageteam wel en niet aangetekend in het dossier van de patiënt? Mogen de patiënt en de familie de namen weten van de leden van het triageteam?

In verschillende ziekenhuizen is vooral over die laatste vraag discussie. Sommige leden van triageteams vrezen juridische gevolgen na beslissingen over patiënten en zouden liefst zien dat zij anoniem kunnen blijven bij mogelijke tuchtrechtelijke of andere procedures.

Het valt te begrijpen dat de triageteams zich afvragen wat de juridische risico’s zijn van de ingrijpende beslissingen die zij in de situatie van code zwart moeten nemen. Maar van anonimiteit kan geen sprake zijn. Artsen die over patiënten beslissingen nemen kunnen daarover voor de tuchtrechter ter verantwoording worden geroepen, en dat betekent dat de patiënt of zijn familie het recht heeft te weten om welke dokter het gaat.

Dat blijkt ook zonneklaar uit een eerdere zaak waarin artsen anoniem wilden blijven. Rond 2003 kwam het regelmatig voor dat radiologen op basis van botonderzoek een oordeel gaven over de leeftijd van jonge asielzoekers, zodat vastgesteld kon worden of sprake was van minderjarigheid. Die onderzoeken werden anoniem verricht, omdat de radiologen bang waren voor heftige reacties van de kant van de onderzochte personen. Toen enkele asielzoekers een tuchtklacht wilden indienen en om de namen van de radiologen vroegen kregen zij nul op het rekest.

Dat leidde in 2003 tot een juridische procedure waarin de rechtbank Den Haag uitsprak dat in de relatie tussen een arts en een patiënt van anonimiteit van de arts geen sprake kan zijn. Over die uitspraak schreef ik destijds in Medisch Contact: „De uitspraak van de rechter is te begrijpen. Een persoon bij wie een medische verrichting is uitgevoerd, moet altijd kunnen weten welke arts dat heeft gedaan. Zou het anders zijn, dan wordt het klachtrecht van de patiënt gefrustreerd.” Zo is het nog steeds.

Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als het Openbaar Ministerie hebben verklaard dat zij de inhoud van het draaiboek van KNMG en FMS onderschrijven. Lopen leden van triageteams in de situatie van code zwart persoonlijke juridische risico’s? Natuurlijk is niet uit te sluiten dat tegen leden van een triageteam klachten worden ingediend. Maar een deskundig triageteam, dat beslissingen neemt op basis van de criteria genoemd in het draaiboek, heeft weinig te vrezen.