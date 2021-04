Total trekt zich terug uit gasproject Mozambique na jihadistisch geweld

Het Franse Total roept al haar personeel dat werkte aan het Afungi-gasproject in Mozambique terug. Dat laat het bedrijf weten middels een persverklaring. Daarnaast wordt overmacht ingeroepen, wat betekent dat Total contractuele verplichtingen niet hoeft na te komen. Het aardgasproject voor de kust van Mozambique zou het grootste energieproject van Afrika worden, met een investering van 17 miljard euro door Total.

Als reden voor de totale terugtrekking noemt het bedrijf de veiligheidssituatie in Mozambique. In maart vond in het stadje Palma, op slechts tien kilometer van het project, een grote aanval door IS-strijders plaats. Jihadisten lieten explosieven afgaan, schoten op burgers en onthoofdden meerdere mensen. Honderden mensen ontvluchtten Palma in de dagen erop en alle niet-essentiële werkenden van Total werden teruggeroepen. De aanval leek gericht te zijn op de aanwezigheid van Total in de regio, want juist een dag eerder had het Franse bedrijf aangekondigd gasboringen in de omgeving van de stad te hervatten.

Die boringen waren al eerder stilgelegd door jihadistisch geweld in de regio. In de kustregio Cabo Delgado, waar het project gebouwd zou worden, vinden al jaren confrontaties plaats tussen jihadistische groeperingen en het Mozambikaanse leger. De aanwezige groeperingen, waarvan een deel trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat, zeggen dat de lokale bevolking niet profiteert van de natuurlijke bronnen in de regio. Bij het geweld zijn sinds 2017 zeker 2.600 mensen om het leven gekomen. Zo’n 670.000 Mozambikanen zijn ontheemd geraakt.

De Mozambikaanse regering had eerder beloofd het jihadistische geweld de kop in te drukken, mede door een veilige zone van 25 kilometer rondom het gasproject in te stellen. De regering zegt in een reactie volgens persbureau AFP te rekenen op een terugkeer van Total zodra de situatie onder controle is. Of Nederland zich ook terugtrekt uit de regio is onbekend. De Nederlandse regering heeft een investering van meer dan 600 miljoen euro gepland voor een ander gasproject in het gebied, maar liet eerder aan NRC weten nog geen streep door de plannen te zetten.