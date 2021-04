Stroom Den Haag benoemt tweekoppige leiding

Stroom Den Haag heeft Alexandra Landré als artistiek directeur en Bas Mulder als zakelijk directeur benoemd. Dat heeft het centrum voor beeldende kunst maandag met een persbericht bekendgemaakt.

De nieuwe directeuren, die per 1 mei beginnen, volgen gezamenlijk Arno van Roosmalen op. Zijn positie werd in november onhoudbaar na een NRC-publicatie over grensoverschrijdend gedrag door kunstenaar Julian Andeweg, die onder zijn leiding bij Stroom exposeerde.

Alexandra Landré (1977) is kunsthistorica en curator gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst. Tot 2020 was zij artistiek directeur van Kunstvereniging Diepenheim. De laatste jaren was ze ook als docent verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. De nieuwe zakelijk directeur Bas Mulder (1962) is al langere tijd verbonden aan het kunstcentrum.

Stroom is in 1989 opgericht en is verantwoordelijk voor het niet-museale beeldende kunstbeleid in Den Haag. Het centrum draagt zorg voor het ondersteunen en stimuleren van Haagse kunst en kunstenaars en voor het optimaliseren van het beeldende kunstklimaat in Den Haag. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de invulling van het gemeentelijk beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte, en produceert en presenteert het uiteenlopende projecten en tentoonstellingen.