Purcells barokopera met gitaarvuurwerk en vleugje Monthy Python

Dido en Aeneas zitten op de bruinlederen achterbank van een limousine en toosten met Dido’s beste vriendin Belinda. Het voorbijschietende landschap verandert in videobeelden van oorlog en explosies. Dido stopt een cd in de speler en een vingerknip later probeert godin-archeoloog Juno – architect van de noodlottige liefde tussen de Carthaagse koningin Dido en de Trojaanse prins Aeneas – de opgegraven cd-scherven aaneen te passen.

De operafilm Dido and Aeneas, vrij naar de gelijknamige barokopera van Purcell, lijkt iedere scène van kleur en genre en stijl te verschieten. Van Juno’s opgraving springen we naar stemkunstenares Erika Stucky, die voor een geprojecteerde zeekust een bezwerend ritueel zingt, ergens tussen Noord-Afrikaanse muziek en blues en boventonenzang, terwijl ze de maat stampt met een grote schep. Het resultaat is adembenemend vreemd: je hebt het gevoel dat alles kan gebeuren én dat er een hogere logica aan het werk is in deze collagekunst.

Het concept van regisseur David Marton draait om het uitpluizen en gelijktijdig verdichten van de mythe. Hij lengt Purcells compacte opera aan met extra materiaal uit Vergilius’ Aeneis, video, bizarre intermezzo’s (Venus die haar zoon Aeneas incestueus in de armen sluit terwijl ze ‘Heroes’ van David Bowie citeert) én drie kwartier nieuwe muziek van de Finse jazzgitarist-componist Kalle Kalima. Kalima voegt noise en unheimische sfeermuziek toe, speelt gierende fusionsolo’s, maar ook tornt hij Purcells barok aan de randen open, zodat er een ingenieuze kruisbestuiving ontstaat.

Live gemonteerd

Martons bewerking was in 2019 live te zien in Lyon en tijdens de Ruhrtriennale. Voor Opera Vlaanderen heeft hij zijn regie opnieuw geconcipieerd als live operafilm: vanaf verschillende ‘sets’ in de Antwerpse opera werd Dido and Aeneas zaterdagavond live gestreamd. Een zeldzame gewaarwording in coronatijd: dit was live níet beter geweest. De schitterende belichting en cameravoering, de gekozen perspectieven, de extreme close-ups, de scènewisselingen en de claustrofobie van het ontbrekende overzicht, ze dragen allemaal bij aan een briljante muziekfilm, die het liefdesdrama sublimeert in vorm.

B’Rock Orchestra schakelt onder Bart Naessens uitmuntend tussen de klankwerelden van Purcell en Kalima. De solisten zijn sterk: Alix Le Saux (Dido), Guillaume Andrieux (Aeneas) en Claron McFadden (Belinda). Tovenares Stucky is een attractie op zich. En de goden Juno en Jupiter (acteurs Marie Goyette en Thorbjörn Björnsson) zijn ongrijpbaar goed, in een schemerzone tussen overacting, Monty Python en verdwaasd gemompel.

Het mondt allemaal uit in Dido’s beroemde klaagzang ‘When I’m laid in earth’, gezongen terwijl ze zich voorbereid op de dood. Alle kleur trekt weg uit het beeld, tot slechts een overbelicht zwartwit resteert. Het is de geïmplodeerde apotheose van een dwingend, oneerbiedig en oorspronkelijk visioen.

Operafilm Dido and Aeneas van Purcell. Concept & regie: David Marton. Compositie & gitaar: Kalle Kalima. Muzikale leiding: Bart Naessens. Gezien: 24/4, online op operaballet.be. Beschikbaar t/m 8/5. ●●●●●