Prominente journalisten steunen in brief ontslagen adjunct-hoofdredacteur AT5

Prominente oud-medewerkers van de Amsterdamse stadszender AT5 nemen het in een brief op voor de ontslagen adjunct-hoofdredacteur. De brief, die rondgaat onder journalisten, is gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van AT5, cultuurwethouder Touria Meliani en de Amsterdamse gemeenteraad. Onder anderen Marielle Tweebeeke, Jeroen Wollaars, Matthijs van Nieuwskerk en Rik van de Westelaken hebben het document ondertekend.

De journalisten noemen het „zeer zorgelijk” dat Hélène Pronk opzij wordt gezet. Het lijkt volgens hen te gaan om het „uithollen van de journalistieke kracht van AT5 ten behoeve van onduidelijke plannen van een nieuwe directeur”. In de brief benadrukken ze het belang van onafhankelijke, lokale journalistiek en vragen ze het gedwongen vertrek van Pronk te heroverwegen.

De directie van AT5 heeft Pronk vorige week na een dienstverband van 25 jaar ontslagen wegens een „verschil van inzicht” over de journalistieke koers. De voltallige redactie van de stadszender schaart zich achter haar en voelt zich „journalistiek onthoofd”, schreven ze in een brief aan directeur Alphons Martens van AT5. Ook lieten ze weten dat er „grote onrust en onvrede heerst” over het besluit. Pronk was sinds 2016 adjunct-hoofdredacteur, waardoor ze inhoudelijk medeverantwoordelijk was voor de koers van de stadszender. Aangezien AT5 al een tijd geen hoofdredacteur meer heeft, was ze feitelijk het hoofd van de redactie.