Pandemie dwingt trots India weer buitenlandse hulp te accepteren

De eerste Britse noodhulpzending aan India is zondag vertrokken en moet deze dinsdag in New Delhi aankomen. De lading bestaat uit 495 apparaten die zuurstof uit de lucht beschikbaar kunnen maken voor Covid-patiënten. Het is een noodgreep nu India, als gevolg van een overweldigende piek in de pandemie, een acuut tekort aan medische zuurstof heeft.

India vestigt nu dagelijks een nieuw wereldrecord aan vastgestelde coronabesmettingen

Later in de week komen ook honderd beademingsmachines uit het Verenigd Koninkrijk in India aan. „We staan schouder aan schouder met India als een vriend en een partner”, verklaarde de Britse premier Boris Johnson. Naast de voormalige kolonisator, bieden ook de Verenigde Staten, de Europese Unie, individuele lidstaten en India’s eeuwige rivaal Pakistan hulp aan nu het land dagelijks een nieuwe wereldrecord aan vastgestelde besmettingen vestigt.

Lees ook: India kan coronapiek niet alleen af

Nederland geeft 1 miljoen euro aan noodsteun via het Internationale Rode Kruis. Frankrijk en Duitsland sturen zuurstof. De VS hebben de exportrestrictie van vaccingrondstoffen opgeheven, zodat India zijn vaccinproductie kan opvoeren. President Biden staat onder toenemende druk om ook een deel van de Amerikaanse voorraad aan AstraZeneca-doses met India te delen. De Alibaba Foundation van de Chinese miljardair Jack Ma heeft weken geleden al twee partijen hulp gestuurd.

Hulp werd eerder afgeslagen

Voor premier Narendra Modi moet het een ontnuchterende ervaring zijn om internationale noodhulp te accepteren. Niet alleen overvalt deze coronagolf hem terwijl hij waarschijnlijk liever in West-Bengalen was geweest om zijn partij, de BJP, te ondersteunen bij de deelstaatverkiezingen aldaar. Ook omdat India als trotse nieuwe wereldspeler de buitenlandse noodhulp jaren geleden al vriendelijk maar vastberaden vaarwel had gezegd.

Bij de tsunami die in 2004 de kuststrook van tien landen verwoestte en meer dan 200.000 levens eiste, verraste de toenmalige premier Manmohan Singh met de mededeling dat India geen internationale hulp meer nodig had. Dit terwijl bij deze ramp de bijzondere situatie was ontstaan dat er eens géén gebrek was aan hulpgeld.

In plaats van hulp te ontvangen zond India zelf donaties naar Sri Lanka, Thailand en Indonesië. Een jaar later, bij een aardbeving in Kashmir – de spil in het conflict met Pakistan – stuurde India voedsel en dekens naar het Pakistaanse deel van de getroffen deelstaat.

India werd in die jaren steevast in één adem genoemd met China als groeiwonder en opkomende wereldmacht. Gesterkt door een economische groei van soms wel 8 procent per jaar heeft het land sindsdien zijn nieuwe rol als humanitaire donor langzaam uitgebouwd. Er ging bijvoorbeeld hulp naar de aardbeving in Haïti (2010), naar Fukushima (2011) en naar de slachtoffers van de oorlog in Syrië. En ook wat structurele (niet aan noodsituaties gebonden) ontwikkelingshulp betreft zijn de rollen nu omgekeerd: sinds 2015 geeft India op dat gebied meer weg dan het ontvangt.

Ramp van de buitencategorie

Maar de pandemie blijkt ook een jaar na het uitbreken nog een ramp van de buitencategorie te zijn. Modi dacht enkele maanden geleden dat de pandemie verslagen was, en stond weer massale verkiezingsbijeenkomsten toe, evenals het jaarlijkse hindoefestival Kumbh Mela met miljoenen bezoekers en een cricketinterland in een volgepakt Narendra Modi-stadion in Ahmedabad. De huidige piek wordt daarmee in verband gebracht, en met de nieuwe virusvariant die in India is geconstateerd.

Lees ook: ‘Het virus dat hier nu rondraast, verspreidt zich als vuur’

Als gevolg is het zorgstelsel in met name New Delhi totaal overspoeld en sterven er mensen doordat zij geen zuurstof toegediend kunnen krijgen. En zoals Europa vorig voorjaar opeens ook weer eens in de rol van hulpontvanger zat toen het afhankelijk werd van buitenlandse partijen mondkapjes, zo zal India de aangeboden beademingsmachines en zuurstofflessen op dit moment waarschijnlijk niet afslaan.

Begin deze maand zou premier Modi zelf op de achtergrond het initiatief hebben genomen om hulp uit het buitenland tijdelijk weer toe te laten. Volgens Indiase media heeft hij toen Indiase ambassadeurs opgeroepen om in de landen waar zij gestationeerd zijn op gepaste wijze publiciteit te zoeken voor het door hem opgerichte nationale noodfonds. Het is onbekend of dat ook al buitenlandse giften heeft mogen ontvangen.