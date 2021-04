Opiniekrant Argus: vrolijke én serieuze pensionado-journalistiek

Tijdschrift Argus 100. € 3,25 arguspers.nl ●●●●●

Argus, de opiniekrant van gepensioneerde journalisten die door willen schrijven, heeft zijn honderdste nummer bereikt – en zijn bestaansrecht bewezen. Niet alleen verschijnt een speciaal feestnummer met bijlage, er moet ook een standbeeld komen. De redactie wil dat de naamgever van de krant, de journalist Argus uit de strips van Tom Poes en Olivier B. Bommel, een bronzen beeldje krijgt op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Daar waren ooit de voornaamste kranten gevestigd. Er is al een model van Argus in brons, gemaakt door kunstenares Saskia van der Eerden, meldt Argus nummer 100. Het beeldje is niet bedoeld als journalistieke ‘zelfophemeling’, aldus mede-oprichter Paul Arnoldussen (ex-Parool): „Het is bedoeld als een ode aan de eenvoudige, nijvere, niet geheel volmaakte journalist, zoals er gelukkig nog vele rondlopen”.

Een figuur uit de vervlogen Bommelstrip als held (Argus is een rat, maar Arnoldussen denkt dat het een muis is), een krant maken die alleen op papier verschijnt in dit digitale mediatijdperk, volgeschreven door louter gepensioneerden – er zit iets nadrukkelijks onmoderns in het blad. De oprichters, onder wie Rudie Kagie (ex-Vrij Nederland), zijn daar trots op. Ze hebben lol in een krantje maken, en willen dat blijven doen. Grijze muizen willen ze niet worden. Tenminste een paar duizend lezers zijn daar blij mee.

Onvermijdelijk geneuzel

Er staan dingen in Argus, opgericht in 2017, die je elders niet leest. Zo verdedigt advocaat Peter Plasman het optreden van André van Duin aanstaande 4 mei bij de Dodenherdenking op de Dam. Omdat die daar „niet optreedt als komiek maar als mens”. John Jansen van Galen (ex-Haagse Post) vat uit een Surinaams blad een verslag samen over een rijk en suspect Surinaams bewindspersoon dat met een bladblazer geld blaast naar een stadion vol aanhangers. Er staat een discussie in over politiek correct taalgebruik in de cultuursector. Ook een leuk verslag van de opname van een loflied op Argus, gezongen door Edwin Rutten (te zien op YouTube). Het is een opmerkelijke mengeling van vrolijke en serieuze pensionado-journalistiek, met af en toe wat onvermijdelijk geneuzel.

Zo is de speciale feestelijke themabijlage over 2031 (de nabije toekomst) minder uitdagend. De stukken zijn meestal een moppige extrapolatie van kritiek van veel auteurs op het heden: er is sprake van het kabinet Splinter Chabot II, waarin ook Rutte nog zit. Eva Jinek gaat in een klooster nadat ze in een stormachtige affaire met Berlusconi de man een dodelijk hartinfarct heeft bezorgd. „Hm”, zou Tom Poes zeggen.