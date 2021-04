Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt gezondheidsrisico’s uitstoot Tata Steel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken in hoeverre omwonenden van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden worden beschermd tegen schadelijke uitstoot. Dat heeft de raad maandag laten weten. Ook andere industriële gebieden in Nederland waar dezelfde problematiek speelt worden „mogelijk” onderzocht.

Eerder deze maand meldde het RIVM dat in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden meer gezondheidsklachten bij de huisarts worden gemeld dan in de buurt van andere industriegebieden in Nederland. Ook is de luchtkwaliteit daar structureel slechter dan in de rest van het land. Deze bevindingen stonden in de tussentijdse reportage van het instituut over langer lopend onderzoek naar de gezondheidssituatie in de regio IJmond. Er werd bijvoorbeeld geklaagd over benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en pijn op de borst. Dit heeft mogelijk te maken met structureel hogere concentraties van fijnstof in de omgeving.

„Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid”, stelt ook de OVV. „Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd.” Het onderzoek richt zich onder meer op in hoeverre er rekening wordt gehouden met de gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van de schadelijke uitstoot.