Ondernemingskamer grijpt in bij L1: onderzoek naar ‘ongezonde dynamiek’

De Limburgse regionale omroep L1 krijgt een tweede bestuurder naast de huidige directeur Peter Elbers en een vierde lid van de raad van de commissarissen (RvC) met een beslissende stem. Tegelijkertijd komt er een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij L1, waarbij ook de rol van de ondernemingsraad (OR) en de hoofdredactie zullen worden bekeken.

Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam maandag bepaald. Die constateert dat er sprake is van een „ongezonde dynamiek” binnen de organisatie. De maatregelen gelden voor de tijd die het kost om de verstandhoudingen bij de omroep weer te normaliseren. Wie de functies van tweede bestuurder, vierde commissaris en de onderzoeker gaan vervullen, wordt later deze week bekend.

Gespannen situatie

De situatie bij L1 is al gespannen sinds de benoeming van Elbers vorig jaar zomer. Het voltallige personeel stuurde eind januari een brandbrief aan de RvC over „de onhoudbare situatie op de werkvloer”. In februari kondigden de raad van commissarissen aan dat ze naar de Ondernemingskamer wilde stappen. Er zou sprake zijn van „een karaktermoord op Elbers”, een angstcultuur onder de al sinds eind vorige eeuw zittende hoofdredacteur Leo Hauben en L1 zou „een doodzieke patiënt” zijn.

Tijdens een zitting voor het Amsterdamse gerechtshof op 8 april eiste de RvC de benoeming van een onafhankelijke tweede functionaris naast Elbers die onderzoek kan gaan doen naar tal van problemen die de afgelopen jaren bij L1 zouden zijn gegroeid. Daarnaast willen ze dat strikte geheimhouding voor de inhoud van overleggen wordt opgelegd en dat een onafhankelijk lid aan de OR wordt toegevoegd. Die moet vergaderingen gaan voorzitten en bij stakende stemmen de beslissende stem hebben.

De OR van L1 stelde daar haar eisen tegenover. Die wilde een schorsing van Elbers voor minimaal drie maanden. Binnen die tijd zou een interim-directeur onderzoek kunnen doen. In de RvC zou een vierde commissaris moeten komen, die als enige stemrecht heeft.

Volgens de Ondernemingskamer roept de rol van de RvC, in het bijzonder rondom de introductie van de huidige bestuurder en de selectie van een tweede bestuurder, vragen op. Aan de andere kant hebben de OR en de hoofdredactie zich volgens de rechters tegen de bestuurder gekeerd op een wijze die niet past bij hun verantwoordelijkheid. Maar gelet op de aard van de OR als medezeggenschapsorgaan wordt er niet ingegrepen. De hoofredacteur en de directeur worden ook niet geschorst.

